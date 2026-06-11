Slavni glumac Miodrag Petrović Čkalja poslednje dane života proveo je u teškoj nemaštini, živeći od penzije koja je iznosila svega 2.300 dinara.

Njegova porodica godinama se suočavala sa ozbiljnim finansijskim problemima i nezaposlenošću.

Javnost se ponovo prisetila tragične sudbine ove umetničke porodice nakon vesti da je Čkaljin sin, Čedomir Petrović, preminuo u 76. godini.

Pred kraj života isticao je da su njegove lične potrebe minimalne, ali ga je duboko pogađalo to što nije mogao da obezbedi dostojan život svojim potomcima, te priznao da decenijama nije kupio novu obuću.

- Imam 76 godina i ništa mi ne treba. Živeo sam i živim skromno. Ali mi znači da naša deca žive normalno - govorio je glumac.

- Tužno je reći, nove cipele nisam kupio dvadesetak godina, ali to nije važno. Važno je da mojim unukama nemam da dam za koka-kolu kada izađu u kafić. Sa 2.300 dinara penzije ne mogu da pomognem. Dok platim sve dažbine državi, jer sam tako naučen, ne ostaje gotovo ništa - izjavio je tada čuveni Čkalja.

Jedna od najvećih njegovih bolnih tema bila je nepravda koju su trpeli mlađi članovi porodice.

Iako je unuka Jovana završila Akademiju dramskih umetnosti i važila za izuzetno talentovanu, godinama nije uspevala da pronađe posao u pozorištima, za šta se navodi da su razlozi bili političke prirode.

Sličnu sudbinu imala je i druga unuka, Milena, kojoj su zbog nedostatka sredstava propale mogućnosti za dalje usavršavanje u Londonu.

- Kod nas su tri generacije, i nijedna ne radi. Ne radim svoj posao, moj sin takođe, unuka Jovana, a ni druga unuka Milena, koja je završila muzičku akademiju i specijalizovala muzikologiju - ispričao je tada.

Smrt sina Čedomira

Čedomir Petrović, koji se u mladosti bavio glumom i režijom, preminuo je u 76. godini.

Poslednjih 20 godina nije bio aktivan u glumačkom svetu, već se posvetio pisanju knjiga i kolumni.

Njegova ćerka Jovana potvrdila je vest o smrti i izrazila tugu.

- Tačno je da je Čedomir preminuo, te informacije su se na mrežama pojavile nakon što sam ih ja potvrdila. Hvala na izjavljivanju saučešća, tako sam, kako sam - navela je ona.