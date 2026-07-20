Bodrožić je ,bez imalo stida, u programu uživo probio sve granice političkog lešinarenja i zdravog razuma!

- Ja verujem da ćemo ipak dočekati neke izbore, da se neće opredeliti za to, kao što neki pominju, da nas uvedu u neko vanredno ludilo i da na kraju ne bude ništa od izbora. Nadam se da imaju toliko savesti i pameti, ako ne prema sebi, onda prema nekoj budućnosti i svojoj deci, da će se u miru povući! - rekao je Bodrožić.

U nastavku svog sramnog izlaganja, Bodrožić je napravio skandal nad skandalima i otvoreno priznao da im je tragični događaj i smrt ljudi zapravo bila motivišuća stvar.

- Vidimo da i dalje mešetare i pokušavaju da ovu drugu stranu, ovaj pobunjeni narod i građane i studente, da ih vrate u ono staro stanje apatije i bezizlaza u kojem je većina i građana bila dugo vremena do ove pobune, do ove tragedije u Novom Sadu! - priznao je bez trunke srama predsednik NUNS-a.

Za Bodrožića i njegove političke istomišljenike tragedija u Novom Sadu nije bila samo ljudska nesreća, već prilika za politički obračun i prikupljanje poena. Korišćenje tuđe patnje za političke ciljeve i uvlačenje porodice predsednika države u čitavu priču samo pokazuje koliko su nisko pali.