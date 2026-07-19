Ćerka poznatog pevača Miša Kovača iza sebe ima tešku životku priču, puno boli, ali i iskustvo sa narkoticima. Uprkos svemu, ona se izvukla iz svega, danas se bavi muzikom i uživa sa partnerom sa kojim ima ćerkicu.

Situacija sa porocima se, kako je odavno poznato, zakomplikovala još devedesetih godina, kada je počeo i sam haos, upravo neposredno nakon što je njen otac navodno pokušao da se ubije.

Depresivan zbog gubitka sina, Mišo se godinama borio, a želeo je sebi da presudi 1999. pucavši u grudi.

Ipak su ga brzo našli i spasili. Taj trenutak je bio težak za nju jer je nekoliko godina ranije u ratu izgubila i rođenog brata Edija, koji je poginuo.

Mišo zbog depresije nije obraćao pažnju na ćerku

Mišo je svojevremeno iskreno govorio o tome kako je Ivanu zanemario, jer su mu njegovi problemi bili veći od onoga sa čime se ona borila.

-Ja sam bio toliko zaokupljen samim sobom i svojom depresijom da nisam ni primjećivao njenu zavisnost - rekao je ranije.

Ivanin život visio je o koncu, ali ju je u jednom trenutku polumrtvu pronašla Mišina sadašnja supruga, Lidija, čime joj je spasla život. Kako bi se rešila zavisnosti, Ivana je provela dve godine u komuni gde se lečila, da bi potom otvoreno govorila o paklu u kom se našla.

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