Nacrt zakona, čiji je inicijator bio nedavno preminuli senator Lindzi Grejem, predviđa obavezne sankcije protiv Rusije i zemalja povezanih s njom, kao i mogućnost uvođenja carina za kupce ruske energije.Istovremeno, Trampova administracija preispituje obim američkog sankcionog programa, jer smatra da bi prekomerna upotreba finansijskih ograničenja mogla da ubrza traženje alternative dolaru. Američke sankcije ograničavaju pristup kompanija i pojedinaca zapadnom finansijskom sistemu, u kojem dolar ima ključnu ulogu. U Beloj kući strahuju da bi široka primena takvih mera mogla da podstakne prelazak država na druge valute, uključujući kineski juan, navodi list.

„Najefikasnije mere su agresivne, ali precizno usmerene i vremenski ograničene, sa jasnim ciljevima koje treba postići“, izjavio je američki ministar finansija Skot Besent.

Prema njegovim rečima, sankcije koje godinama ostaju na snazi bez vidljive promene ponašanja onih protiv kojih su uvedene mogu imati dugoročne i nepredvidive posledice.

„Dominacija dolara je od presudnog značaja“, naglasio je Besent.

Finansijska ograničenja i dalje su jedan od glavnih instrumenata spoljne politike SAD. Prema podacima Međunarodnog monetarnog fonda koje navodi list, oko 57 odsto svetskih deviznih rezervi i dalje se drži u dolarima. Istovremeno, istraživanja pokazuju da zemlje koje su se našle pod oštrim američkim sankcijama, uključujući Rusiju, Belorusiju i Mjanmar, sve češće koriste kineski juan u međunarodnim plaćanjima.

Krajem aprila, mediji su pisali, pozivajući se na podatke globalnog platnog sistema SWIFT, da su sukob na Bliskom istoku i američki rat sa Iranom dodatno učvrstili dominantnu ulogu američkog dolara u svetskoj trgovini i međubankarskim transakcijama.

U međuvremenu, dvojica članova Predstavničkog doma SAD, demokrate Bred Šnajder i Don Bajer, usprotivili su se Grejemovom predlogu zakona, upozoravajući da bi njegovo usvajanje moglo da naruši odnose SAD sa trgovinskim partnerima i dodatno proširi ovlašćenja predsednika Trampa za uvođenje carina. Oni su pozvali kolege da blokiraju dokument.

Nova verzija zakona, koju je predstavio senator Ričard Blumental, predviđa obavezne sankcije protiv predsednika Vladimira Putina, ruskih zvaničnika i kompanija, kao i stranih firmi povezanih sa ruskim odbrambenim sektorom. Dokument takođe predviđa uvođenje carina do 100 odsto za najveće kupce ruskih energenata.

Tramp je ranije izjavio da ne isključuje mogućnost usvajanja ovog zakona, dok je grupa američkih senatora saopštila da je Bela kuća spremna da ga podrži.Moskva osuđuje zapadne sankcije. U Kremlju su više puta poručili da se ruska ekonomija prilagodila važećim ograničenjima.