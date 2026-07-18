Osamdesetčetvorogodišnji muškarac iz Čoke poginuo je u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se jutros oko 4.50 dogodila na putu između Ostojićeva i Padeja. Nesreća se dogodila kada je putnički automobil "Skala 55", kojim je upravljao nastradali, udario u zaustavljeni kombi.

Gledano iz pravca Ostojićeva, kombi je bio zaustavljen na kolovozu, a vozač "Skale 55" je prednjim delom svog vozila udario u njega. Od siline udara vozač automobila je preminuo na licu mesta. U ovoj saobraćajnoj nesreći povređeno je sedam osoba koje su se nalazile u kombiju. Svi su prevezeni u Opštu bolnicu u Senti, gde im je ukazana lekarska pomoć - naveli su iz policije za Kurir.

Uviđaj na mestu nesreće obavila je dežurna tužiteljka Osnovnog javnog tužilaštva u Kikindi, a saobraćaj se tokom trajanja uviđaja, uz regulaciju saobraćajne policije, odvijao jednom kolovoznom trakom.

Alo/Kurir.rs

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