Natalija Simović, nekadašnja voditeljka "DNK" emisije, ne krije da je imala brojna iskustva tokom provedenog vremena s učesnicima šou-programa.

Jednom prilikom je iskreno govorila o projektu na kom je radila, te je opisala hit scenu u kojoj se našla.

Pored toga, voditeljka je istakla da je bilo i dosta dirljivih životnih priča koje su je duboko potresle.

- Najkomičnija scena na snimanju emisije DNK mi je epizoda s Mošom. Svima su smešne scene kad učesnici u emisiji prave lapsuse, ali bilo je mnogo situacija u kojima mi ih je bilo žao. Znate, to su teške životne priče iako se, na kraju, svi zalepe za te lapsuse - rekla je Natalija na početku razgovora, pa kroz smeh nastavila:

- Pričali su mi da su mi oči k*rvinske, čovek me je u toj epizodi "Moša" ispipao kad je počeo da me grli, sasvim spontano. Međutim, tu u emisiji nema ništa namešteno i zato i ide takav program. To i jeste dokumentarni program. Upadamo ljudima u kuće s upaljenim kamerama i tako počinje snimanje. Nikada ne pripremam pitanja, samo puštamo da život ispriča svoju priču i kopamo okolo gde učesnici hoće da slažu. Bilo je i neprijatnih situacija. Terali su nas iz dvorišta kao kokoške. Takmičar tera ženu, pa i mene s njom! Nikad nije dolazilo do incidenata, na sreću, ali ima svega. Plakala sam mnogo puta, teško mi je palo kad je jedna devojka pričala da ne zna da ima snajku u kući, da je silovana u domu u kom je bila kad je bila dete... Nisu znali da je vođen postupak protiv čoveka koji je to uradio. To su moje prve suze pred kamerom koje nisam mogla da savladam. Posle je jedna žena smatrala da su je slagali da joj je dete umrlo, a u stvari su ga ukrali, i da je 15 godina kasnije srela devojku za koju je mislila da joj je ćerka. Obe su bile ubeđene u to kad su se našle. Ima baš teških stvari. Idem na svako snimanje punim srcem i zato mi se ljudi toliko otvaraju kad snimamo - kazala je jednom prilikom Natalija za Republiku.

"Posao me je sam našao"

Voditeljka je istakla da nije grabila da se nađe u toj ulozi, već je posao sam došao do nje.

- Posao me je sam našao. Dala sam otkaz u advokatskoj kancelariji jer nisam bila zadovoljna znanjem koje sam tamo mogla da dobijem. Dok sam tražila drugi posao u pravu, našao me je ovaj. Nadam se da me neće zaobići ni neka uloga u nekom projektu - rekla je Natalija.

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