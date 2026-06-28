Savetnica za razvod Dženi Saton koja pomaže ženama da prođu kroz proces razvoda i započnu novo životno poglavlje, smatra da problemi u braku ne znače nužno i njegov kraj.

„Bez obzira na to koliko ste dugo zajedno, iskra može da se izgubi pod teretom svakodnevne rutine, tenzije i neizgovorenih reči. Ali pre nego što zaključite da je vašoj vezi došao kraj, zastanite. Svaki od ovih trenutaka može biti prilika za rast“, kaže ona.

Dodaje da o braku treba brinuti. "Prepoznajte znakove, reagujte na vreme i možda ćete ponovo vratiti radost u svoj odnos.“, istakla je.

Potajno jedva čekate da budete daleko od partnera

Ako vam odlazak negde bez supružnika predstavlja veliko olakšanje i priliku da konačno „prodišete“, to može biti znak da ste izgubili osećaj lične slobode.

„Posmatrajte to kao priliku da svako od vas ponovo pronađe sebe. Kada se vratite kući, pričajte jedno drugom o svojim iskustvima. Kada se dvoje ljudi ponovo sretnu kao dve kompletne osobe, a ne kao dve polovine koje se guše, ponovo se rađaju radoznalost i divljenje.“

Unapred znate kako će se završiti svaka svađa

Ako se svaki sukob odvija po istom obrascu, vreme je da ga prekinete.

„Odvojite svakog dana 15 minuta da razgovarate o tome šta je tog dana bilo dobro, šta je moglo bolje i šta biste sledeći put uradili drugačije. Tako svađe postaju prilika za povezivanje, a ne za udaljavanje.“

Više vas raduje odmor nego osoba sa kojom putujete

Planiranje putovanja često postane izvor frustracije kada sve obaveze padnu na jednog partnera.

„Umesto toga, zajedno osmislite zabavne rituale pre puta. Razgovarajte o tome šta svako želi da doživi ili podelite neobične zadatke, poput pronalaženja najčudnijeg suvenira. Tako uzbuđenje postaje zajedničko.“

Nedostaje vam osoba kakva ste nekada bili

U dugim vezama lako je izgubiti sopstvene hobije i interesovanja.

„Vratite se onome što ste voleli – slikanju, pevanju, planinarenju, plesu ili čitanju. Kada partner ponovo vidi vašu strast, vraća se i međusobno divljenje. Veza je jača kada se oba partnera osećaju ispunjeno kao pojedinci.“

Usamljeniji ste pored partnera nego kada ste sami

Osećaj usamljenosti u braku jedan je od najtežih.

Saton savetuje da otkrijete kojim „jezikom ljubavi“ vaš partner najradije dobija pažnju. „Možda vi ljubav osećate kroz dodir, dok vaš partner više ceni lepu reč ili mali znak pažnje, poput jutarnje kafe. Upravo sitnice vremenom vraćaju bliskost.“

„Dobro sam“ postao je jedini odgovor

Ako na pitanje kako je vaš partner stalno odgovara samo sa „dobro“, iza toga se često krije mnogo više.

„Recite mu kako se osećate kada vas tako odbije i postavljajte otvorena pitanja poput: 'Šta ti je danas bilo najlepše?' Tako dajete priliku za iskren razgovor.“

Izbegavate da pričate o partneru

Ako prijateljima i porodici sve ređe pominjete supružnika, možda nesvesno pokušavate da ga izbrišete iz svog života.

„Razgovor sa terapeutom, savetnikom ili osobom od poverenja može pomoći da otkrijete zašto to radite i da bolje razumete svoj odnos.“

Nestao je smeh

Ako više nema zajedničkih šala, spontanog plesanja po kuhinji ili smešnih trenutaka, vreme je da ih namerno vratite.

„Jednom sam obukla tutu suknju, stavila kuhinjske krpe kao stolnjake i nacrtala sebi brkove za večeru. Zvuči čudno, ali humor je jedna od najvećih snaga svake veze.“

Vaše telo je stalno napeto

Ukočena ramena, stegnuta vilica ili nemir često odražavaju emocionalnu napetost.

„Šetajte zajedno, držite se za ruke ili jednostavno sedite i dišite u istom ritmu. Fizički kontakt može pomoći da se smanji stres i ponovo uspostavi emocionalna povezanost.“

Vaš svet se smanjio

Vremenom mnogi parovi zapostave prijatelje i nova poznanstva.

„Nove aktivnosti, novi ljudi i drugačiji razgovori unose svežinu u vezu. Posetite radionicu, učlanite se u neki klub ili organizujte druženje sa starim i novim prijateljima. Nova iskustva mogu ponovo probuditi bliskost među partnerima.“, kaže stručnjak, prenosi the Sun