Veljko Kuzmančević, suprug modne kreatorke Verice Rakočević, nedavno je javno progovorio o njihovom braku, predrasudama sa kojima se susreću zbog razlike u godinama, te otkrio da se svesno odrekao potomstva.

Da je brak Verice Rakočević i Veljka Kuzmančevića tvrđava sa jakim temeljima tvrde svi koji su imali prilike da ih upoznaju i postanu svedoci njihove ljubavne priče.

- Vericu nikada nisam prevario. Nije istina da se služim njenim novcem. To što ljudi ne mogu da shvate mene i Vericu je zato što su idioti. Svesno sam se odrekao potomstva, moj izbor je ovakav način života - rekao je Veljko.

"Najveći luksuz je živeti u miru"

- Imam tu sreću da živim sa umetnikom, koji ume trenutke da pretvori u pakao, ali i u raj na zemlji. Mislim da u tome i jeste lepota. Najveći luksuz je imati zdravlje, iskren zagrljaj, živeti u miru. Ne kažem da pare nisu važne, jer danas ako nemate novac ne možete da imate ni zdravlje, ali ne mislim da je važno bogatstvo avioni, kamioni - objasnio je Kuzmančević.

- Sve sam to proživela i imala. To u odnosu na ovaj mir koji imam i ljubav kojom sam okružena je prosto ništavno. Da svako veče sedite sa nekim, gledate seriju ili film i znate da je vaša druga polovina. Dok pijete jutarnju kafu budete sigurni da taj neko vas voli i da vi njega volite - govorila je Verica o ljubavi sa 35 godina mlađim Kuzmančevićem.

