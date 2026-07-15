SAD su zajedno sa Izraelom poraženi od strane Islamske Republike Iran, navodi zamenik predsednika SRS Aleksandar Šešelj.

- Tu se dešava problem što Amerikanci ne mogu sebi da dozvole da priznaju poraz. Oni su u ovom ratu poraženi. Oni su zajedno sa Izraelom počeli sa agresijom na Iran i u toj agresiji, odnosno u tom sukobu, su poraženi i oni nemaju kako da iz svega toga izađu, a da formalno priznaju da su poraženi od strane Islamske Republike Iran. I to je sada najveći problem. Neće se ništa sa tim bombardovanjem promeniti. Iran, koliko god je stradanja pretrpeo — a pretrpeo je zaista velika stradanja, od one škole na jugu Irana, preko toga da su Amerikanci likvidirali i vrhovnog vođu Irana — oni su sada u neuporedivo boljoj poziciji nego što su bili pre 28. februara - naveo je on za TV Prva.