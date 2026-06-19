Na čuvenim konjičkim trkama u Velikoj Britaniji pojavila se i modna kreatorka Marijana Mateus, koja je ponovo privukla pažnju prisutnih svojim modnim izborima.

Tokom događaja zabeležila je i trenutke sa kraljem Čarlsom i kraljicom Kamilom, koji su takođe prisustvovali trkama.

Marijana je ovoga puta odabrala elegantnu kombinaciju u boji kajsije.

Posebnu pažnju privukao je sofisticirani šešir koji je upotpunio njen stajling, a kreatorka nije skidala osmeh sa lica. Uživalа je u atmosferi trka, a u jednom trenutku je odlučila i da okuša sreću kladeći se na svog favorita.

Međutim, njena procena ovog puta nije bila tačna, pa je pobedu odneo drugi konj, zbog čega Marijana nije osvojila novčanu nagradu.

Veliku pažnju javnosti privukli su i kralj Čarls i kraljica Kamila, koji su svojim prisustvom uveličali ovaj sportski događaj.

Marijana Mateus bolest

Podsetimo, ranije je govorila o teškom životnom periodu, kada joj je dijagnostikovan tumor.

-Posle svih tih putovanja, prijema i intenzivnog, vrtoglavog života koji smo vodili, počelo je da puca po šavovima. Nešto malo pre razvoda, između jajnika i debelog creva dijagnostikovan mi je ogroman tumor, za koji se do operacije nije znalo da li je maligni. Tada sam prvi put shvatila koliko sam stresan život imala sa Lotarom Mateusom. Bolest me je naterala na preispitivanje i postavljala mi pitanje da li ga i dalje volim. Ako ne, zbog čega bi ta mesečna apanaža i finansijska sigurnost koju mi je pružao bila jedina važna stvar u mom životu. Šest nedelja sam živela sa saznanjem da me čeka teška operacija. Nikada u životu nisam bila toliko slaba, ali sam sve stoički izdržala. Imala sam divnog lekara, sjajnu negu i mnogo sreće da je sve dobro prošlo. Kada su videli u kakvoj je fazi tumor, rekli su mi sa stoprocentnom sigurnošću da neće biti nikakvih zračenja i da će se sve povući samo od sebe - ispričala je tada, ističući da je sa Lotarom Mateusom ostala u prijateljskim odnosima.