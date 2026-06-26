Jutjuber Luka Bojović, poznatiji kao Luks, tokom prenosa uživo ugostio je influensera Maminja, koji je tom prilikom izrekao tvrdnje o navodnom eksplicitnom sadržaju mlade influenserke Đine Džinović, ćerke bivšeg estradnog para Meline i Harisa Džinovića.

Dok su komentarisali poznate devojke iz Srbije, na red je došla i Đina, nakon čega je Maminjo otkrio šok detalje i uputio teške reči na njen račun.

Šta je Maminjo rekao o Đini Džinović tokom prenosa uživo?

- Đina ima dobar po**ić. Za mene je zato ona "superstar" - tvrdio je Muminjo.

- Je l’ si ti normalan, šta to pričaš na lajvu? - rekao mu je zbunjeni Luka.

- Čekaj to je ćerka Harisa Džinovića? Jeste, ona ima svoj po**ić - nastavio je da tvrdi influenser, te time šokirao javnost i gledaoce.

Podsetimo, Đina Džinović se prošle godine našla u centru pažnje javnosti nakon što su u javnost dospele navodne njene eksplicitne fotografije i snimci. Taj sadržaj je potom navodno završio i na pojedinim stranicama za odrasle.

Ipak, ona je taj neprijatan događaj ostavila iza sebe i nastavila da živi svojim životom, ne obazirući se na tuđa mišljenja i komentare.

Takva reakcija nije iznenađujuća, budući da se tada spekulisalo kako je neko od njenih bivših partnera namerno plasirao sporni materijal u javnost. Istovremeno, pojavile su se i tvrdnje da je reč o fotomontaži, te da nikada nije potvrđeno niti dokazano da se upravo Đina nalazi na fotografijama i snimcima koji su tada kružili internetom.

"Đina živi sa dečkom u Barseloni"

Odnos pevača Harisa Džinovića i njegove ćerke Đine Džinović, koju je dobio u braku sa modnom kreatorkom Melinom Galić, dugo je privlačio pažnju javnosti, a ranije je priznao da među njima postoje nesuglasice.

Nedavno je otkrio kako je njegova ćerka uspela da napusti Dubai nakon što su tamo eskalirali sukobi sa Iranom, te da se trenutno nalazi u Barseloni, gde živi sa svojim dečkom.

-Imala je problem da izađe iz Dubaija, ali sada je sve u redu. U Barseloni je, gde živi sa svojim dečkom. Moram da dodam da se mnogo pričalo o našim odnosima, ali ljudi ne znaju šta se dešava u četiri zida, to su sve špekulacije. Moja ćerka je jako lepa, i to svi kažu, ali odskočna daska joj je moje prezime. Lepo se snalazi u svom poslu i svaka joj čast. Takođe, moj sin i ja živimo zajedno i sjajno se slažemo. Pokrenuo je svoj biznis, pružam mu svu podršku - zaključio je tada Džinović.