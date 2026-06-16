Ćerka modne kreatorke Meline i pevača Harisa Džinovića, mlada influenserka Đina Džinović, nedavno je boravila u Beogradu, i to u vili svog oca.

Tada je pokrenula lavinu komentara o tome da je izgladila odnos sa pevačem, koji je ranije javno govorio da ju se odrekao.

Đina se sada ponovo vratila studijama u Barseloni, odakle je odmah nastavila da objavljuje veliki broj fotografija i snimaka sa svojim pratiocima.

Njena poslednja objava, nastala u kupatilu, brzo je privukla pažnju javnosti.

Mlada influenserka pozirala je u belom kompletu, zavodljivo se uvijajući pred kamerom. Jednu ruku spustila je ka donjem delu tela, dok je u jednom trenutku isplazila jezik.Na sebi je imala kratak top koji je istakao njen ravan stomak i izvajanu figuru.

Objava je ubrzo izazvala brojne reakcije na društvenim mrežama, a pratioci nisu ostali ravnodušni na njeno novo izdanje.

Haris o odnosu sa naslednicom

Podsetimo, pevač Haris Džinović nedavno je govorio o odnosu sa ćerkom Đinom Džinović, ističući da su njihovi odnosi u poslednje vreme narušeni otkako se preselila u Barselonu, gde živi sa partnerom.

Takođe je naveo da su se odnosi dodatno promenili nakon njegovog razvoda od Meline Arnold i njenog odlaska iz porodičnog doma.

-Sa njom imam prilično zamrznute odnose. I to je sve što bih vam rekao. Da li imamo komunikaciju? Zamrznuti odnosi, znači da nema ni odgovora. Nemam više emocija, isključio sam se. Za Đinu kažem: "Neka je živa i zdrava". Otišla je u Barselonu, tamo studira nešto i bavi se svojim poslom, šta ja znam. Hoće da se uda, da napravi svoju decu i porodicu, i mislim da je to sasvim normalno za svaku ženu. I u najboljim odnosima, ona bi jednog dana otišla iz ove kuće sa svojim mužem, da osnuje porodicu. Tako će i Kan jednog dana… samo što će on ostati ovde u ovoj kući - izjavio je Džinović za "Premijeru".