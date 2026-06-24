Muzička zvezda Aleksandra Prijović ponovo je privukla pažnju javnosti i svojih brojnih obožavalaca.

Pevačica je na zvaničnom Instagram profilu objavila snimak nastao iza kulisa fotografisanja za naslovnicu svog novog muzičkog projekta, odnosno predstojećeg albuma.

Na objavljenom videu, predstavila je potpuno drugačiji i veoma smeli vizuelni identitet.

Pozirala je u crnim, širokim pantalonama, dok je gornji deo stajlinga bio sveden na umetnički koncept kojim je rukama prekrila grudi.

Fanovi ne prestaju da komentarišu objavu

Posebnu pažnju privukao je upečatljiv detalj na njenim leđima, umetnička instalacija u formi crnih bodlji, koja je celokupnom izgledu dala snažnu, modernu i pomalo mističnu notu.

Sudeći po prvim kadrovima, Aleksandra je za novu fazu svoje karijere odlučila da vizuelni izraz podigne na viši nivo i publici predstavi nešto potpuno drugačije od onoga na šta je do sada navikla.

U opisu objavljenog snimka pevačica je posebno izrazila zahvalnost jednom kreatoru iz Pariza, koji je učestvovao u realizaciji ovog nesvakidašnjeg projekta.