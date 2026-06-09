Pevačica Dijana Janković, poznatija kao Didi Džej, nedavno je otkrila da joj je dijagnostikovan POTS, a sada se oglasila sa novim detaljima zdravstvenog stanja.

U pitanju je sindrom posturalne ortostatske tahikardije, poremećaj autonomnog nervnog sistema koji se manifestuje prekomernim i naglim ubrzanjem rada srca prilikom prelaska iz ležećeg u stojeći položaj.

Dijana je sada ponovo bila na kontroli, a lekar je rekao da će morati još da se oporavlja.

- Doktor mi je upravo rekao da mi je potrebno još tri meseca do oporavka. Tako da, za tri meseca ću definitivno napraviti veliki povratak - napisala je ona.

"Ćerka je sve vreme uz mene"

Podsetimo, Dijana je nedavno istakla da je ovo za nju izuzetno težak period.

- Ovo je zaista najteži period u mom životu jer nisam bila u mogućnosti normalno da živim i funkcionišem, niti da se posvetim karijeri. Moja ćerka je stalno ležala kraj mene i čekala da mi bude bolje. Već mi je dosta bolje, ali i dalje nisam u mogućnosti da dugo hodam, ne mogu da treniram i zabranjeno mi je da letim avionom. Oporavak od POTS-a baš dugo traje i imam sreću što sam saznala na vreme jer je u tom slučaju potpuno izlečiv. Verujem da postoji mnogo ljudi koji ovo imaju, a da to ne znaju i nažalost ljudi uglavnom nisu ni čuli za ovu bolest. Obratilo mi se mnogo žena sa sličnim simptomima i mislim da bi javnost trebalo što više da se informiše i da se proširi svest kako bismo ljudima na vreme pomogli da se izleče - rekla je Didi Džej.

BONUS VIDEO: