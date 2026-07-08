Predsednik govori o odnosima Srbije i Evropske unije, mogućem otvaranju Klastera 3, spoljnoj politici Srbije, situaciji u Crnoj Gori, kao i o drugim aktuelnim temama.

-Ne možemo da kažemo da su bili protiv, dve ili tri su bile snažno protiv. Ne mogu da kažem da očekujem pozitivno odluku. Teško mi je da gledam svoje prijatelje saborce koji su mnogo energije uložili. Rekao sam im i tada "Videćete da nije sve zasnovano na zaslugama". Ne treba očajavati. Pretičemo sve one koji su godinama bili ispred nas, ali politička volja je nešto drugo - poručio je predsednik Vučić.

Zahvalio se Ursuli fon der Lajen, Košti, Mercu i Makronu...