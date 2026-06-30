Kada biramo auto, većina prvo gleda izgled, model, opremu i naravno boju. A baš tu mnogi naprave grešku zbog koje se kasnije hvataju za glavu. Nije svaka boja laka za održavanje, a jedna posebno zadaje muke vozačima.

Crna boja godinama važi za elegantnu, moćnu i „siguran izbor“. Na prvi pogled auto u crnoj boji izgleda luksuzno i ozbiljno, ali u praksi traži mnogo više pažnje nego što ljudi očekuju.

Na crnom autu vidi se bukvalno sve, prašina, polen, tragovi kiše, fleke, pa čak i sitne ogrebotine. Dovoljno je da auto stoji napolju jedan dan i već izgleda kao da nije opran nedeljama.

Poseban problem nastaje leti, kada se zbog suvog vremena, prašine i sitnih čestica iz vazduha crna karoserija zaprlja za tili čas. Ako često vozite po neasfaltiranim putevima ili parkirate ispod drveća, razlika se vidi još brže.

Zato vlasnici crnih automobila često priznaju isto, auto izgleda brutalno kad je tek opran, ali taj efekat traje veoma kratko.

Ako vam nije do čestog pranja i poliranja, stručnjaci kažu da su bele, sive i srebrne nijanse mnogo praktičniji izbor. Na njima se sitna prljavština, ogrebotine i tragovi korišćenja mnogo manje primećuju.

Ni bela nije bez mana na njoj se lakše vide blato i tamne fleke ali se generalno lakše održava od crne.

Mnogi zato danas biraju sivu ili srebrnu kao najbolji kompromis. Auto izgleda moderno, a pritom ne traži konstantno pranje.

Na kraju, boja auta nije samo pitanje ukusa. Ako želite da vam auto duže izgleda čisto i uredno bez previše muke, možda je pametnije da razmišljate i praktično, a ne samo estetski.