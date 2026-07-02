Kad udare letnje vrućine, vožnja bez klime postaje prava kazna. Auto koji je stajao na suncu za nekoliko minuta postaje kao rerna, pa je klima praktično spas. Ali svi vozači imaju isto pitanje - koliko nas to zapravo košta?

Istina je da klima u automobilu povećava potrošnju goriva, ali ne uvek isto. Sve zavisi od toga gde vozite, kojom brzinom i kolika je razlika između spoljne i unutrašnje temperature.

Najveća potrošnja je u gradu. Stani-kreni vožnja, semafori i gužve dodatno opterećuju motor, pa klima tu troši najviše. Prema podacima nemačkog ADAC-a, u gradskim uslovima potrošnja može da skoči i do 20 odsto.

Na otvorenom putu situacija je drugačija. Ako vozite 100 km/h ili više, spuštanje prozora često nije pametnije rešenje jer narušava aerodinamiku i auto troši više. Tada je klima zapravo bolja opcija. Na auto-putu potrošnja zbog klime raste u proseku oko 6 odsto.

Veliku razliku pravi i temperatura koju podešavate. Ako je napolju 38, a vi klimu spustite na 18 stepeni, sistem radi punom snagom i troši mnogo više. Zato stručnjaci preporučuju da temperatura u kabini bude između 21 i 23 stepena - dovoljno prijatno, a ne prevelik udar za motor.

U praksi, klima može povećati potrošnju od 0,5 do 1,5 litara na 100 kilometara. Ne deluje strašno na prvi pogled, ali kad se saberu svi letnji kilometri, razlika se i te kako oseti.

Jedno je sigurno - leti bez klime teško da može. Ali ako je koristite pametno, rashladićete se bez prevelikog udara na novčanik.