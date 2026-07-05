Gotovo svako u svom domu ima fioku ili kutiju „za svaki slučaj“ – u njoj se nalaze stari kablovi, neželjeni pokloni, časopisi ili sitnice za koje verujemo da bi nam jednog dana mogle zatrebati.

Ponašanje povezano sa snažnim emocijama

Međutim, kod nekih ljudi potreba da sačuvaju gotovo svaki predmet prerasta u način života.

Nijedna kutija ne završava u smeću, a svaki slobodan kutak doma ispunjen je stvarima koje će, kako veruju, „sigurno opet biti korisne“. Iza toga se često krije mnogo više od običnog nereda.

Psiholozi objašnjavaju da je ovakvo ponašanje najčešće vođeno snažnim emocijama – vezanošću za uspomene, strahom od oskudice i neizvesnošću u vezi sa budućnošću.

U pojedinim slučajevima gomilanje poprima ozbiljan oblik poznat kao silogomanija, odnosno kompulzivni poremećaj gomilanja, ili Diogenov sindrom.

Tada dom može postati gotovo nenastanjiv, a zdravlje ukućana ozbiljno ugroženo. Procene pokazuju da se između dva i šest odsto populacije suočava sa ovim problemom. Ipak, važno je naglasiti da nije svaka osoba koja teško baca stvari obolela od ovog poremećaja. Ključno pitanje je trenutak kada predmeti počnu da upravljaju našim životom.

Šta sve ljudi čuvaju?

Ulaznice sa koncerata, garderoba koju odavno ne nosimo ili pokvareni kućni aparati često ostaju sačuvani jer svaki od tih predmeta predstavlja deo naših uspomena.

Zato njihovo bacanje može izazvati osećaj gubitka, dok samo gomilanje stvara privid sigurnosti i kontinuiteta.

Ova navika neretko proizlazi iz straha od nemaštine, naročito kod ljudi koji su odrasli uz poruku da ništa ne treba bacati i da sve treba čuvati „za svaki slučaj“. Prepuni ormari i police tada postaju način da se umanji anksioznost zbog mogućeg nedostatka u budućnosti.

Ponekad je gomilanje i pokušaj da se popuni osećaj praznine – kako materijalne, tako i emocionalne. S druge strane, impulsivno i nekontrolisano bacanje svega takođe može ukazivati na poteškoće u suočavanju sa sopstvenim emocijama, piše kobieta.pl.