Nedavni napad paket-bombom u Monaku, u kojem je teško povređena porodica ukrajinskog tajkuna Vadima Jermolajeva, šokirao je stanovnike i potkopao reputaciju zemlje kao jedne od najbezbednijih na svetu. S obzirom na to da ekonomija Monaka direktno zavisi od odsustva poreza na dohodak i vrhunske bezbednosti, incident je pokrenuo ozbiljna pitanja među stranim investitorima i bogatim stanovnicima, piše "Tajms", prenose hrvatski mediji uz naglasak da je "rat stigao u najelitniji deo Evrope".

Kneževina ima više od 600 policajaca, što znači jednog policajca na svakih 60 stanovnika, a celo područje je pokriveno gustom mrežom nadzornih kamera. Kao rezultat toga, vladini lideri i sam princ Albert odmah su izdali zvanična saopštenja kako bi umirili javnost, dok su vidljive policijske patrole hitno povećane na ulicama i duž cele Rivijere.

Stručnjaci i analitičari kažu da je napad bio moguć prvenstveno zbog lokacije zgrade u kojoj je porodica boravila. Elegantna stambena zgrada „San Palas“ iz 1920-ih nalazi se u ulici Reverend-Per-Luj-Frola, na samom rubu Monaka i blizu francuske granice. To je manje ekskluzivno i manje traženo naselje u poređenju sa luksuznim centralnim delovima kneževine. Procenjuje se da Jermolajev nije živeo u skupljem okrugu gde bi mere bezbednosti bile znatno pooštrenije, pa bi nepoznati napadač koji je postavio bombu na ulazna vrata verovatno bio presretnut i zaustavljen na vreme.

Stanovnici Monaka su odmah počeli da porede ovaj događaj sa najvećim prethodnim skandalima i zločinima u istoriji uglavnom mirne kneževine. Incident je izazvao ogromne spekulacije kakve nisu viđene od 2014. godine, kada je plaćeni ubica ubio Elen Pastor, najbogatiju ženu Monaka. U kontekstu bezbednosti, posebno se ističe činjenica da je ubistvo Elen Pastor moralo da bude izvršeno preko granice, naime u susednoj Nici, jer je u samom Monaku takav čin u to vreme bio tehnički nemoguć zbog policijskog nadzora.

Još jedan istorijski slučaj sa kojim se povlače paralele je sumnjiva smrt istaknutog finansijera Edmonda Safre, koji je poginuo u podmetnutom požaru u svom čvrsto čuvanom stanu 1999. godine.

U međuvremenu, istraga samog napada brzo napreduje, a tužilaštvo Monaka je potvrdilo da je osumnjičeni zvanično identifikovan. Za napadačem je izdata poternica, a odmah je izdata i Interpolova crvena poternica za njegovo međunarodno lociranje.

Ključni trag pružile su nadzorne kamere koje su snimile osumnjičenog u tamnom ribarskom šeširu i svetlim pantalonama. Iako se u početku mislilo da je u pitanju muškarac, „Le Figaro“ i BFMTV su izvestili da je žena pokušala da se predstavi kao muškarac. Interpol je, na osnovu poternice iz Monaka, identifikovao osumnjičenu kao 39-godišnju Anastasiju Berezovsku, Ukrajinku koja živi u Nemačkoj. Prema pisanju lista „Korijere dela Sera“, Berezovska ima smeđu kosu i tetovažu zmije na desnoj ruci, a policija je odmah postavila granične kontrolne punktove zbog njenog bekstva.

Francuski mediji, kao glavnu liniju istrage navode sumnju da iza cele operacije stoji ukrajinska služba bezbednosti. Vadim Jermolajev je pod zvaničnim sankcijama ukrajinske vlade od 2023. godine zbog svojih poslovnih aktivnosti na Krimu i optužbi da je plaćao porez vlastima u Moskvi. Sam Jermolajev, koji je stekao državljanstvo Evropske unije na Kipru 2018. godine, ranije je negirao sve ove optužbe i javno osudio napad na Ukrajinu. Međutim, istražitelji istražuju da li su njegove poslovne veze sa Rusijom i njegov status na ukrajinskoj crnoj listi bili direktan motiv za ovo organizovano ubistvo u inostranstvu.

Kasnije, kao alternativni motiv za napad, u istragama i lokalnim medijima pojavile su se spekulacije o vezi sa velikom finansijskom prevarom u koju je umešana porodica Jermolajeva.

Naime, njegov sin Artur Jermolajev je prošle godine uhapšen na Kipru, nakon čega je izručen Estoniji pod optužbom da je stvorio i vodio organizovanu kriminalnu grupu specijalizovanu za telefonske prevare velikih razmera. Mlađi Jermolajev je postigao sporazum o krivici sa tužilaštvom u Estoniji, priznao krivicu i dobio je uslovnu kaznu zatvora, ali je morao da plati odštetu i novčanu kaznu od 8,5 miliona evra, nakon čega je odmah napustio zemlju. Istraga pokušava da utvrdi da li su ovi poslovi povezani sa bombarskim napadom u Monaku.

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