Čupić nije krio razočaranje ponašanjem "studenata" koji vode blokade, ističući da je zatečen pojavom određenih političkih figura na njihovim skupovima. Posebno se osvrnuo na skandalozno najavljivanje narodne poslanice Jelene Pavlović na blokaderskom skupu u Kraljevu, gde je ona građanima podmetnuta isključivo kao "advokatica".

- Prema tim ljudima treba biti oprezan. Ne samo sa tim ljudima, nego uopšte sa ljudima koji su interesno i kalkulantski nastrojeni. Mene su studenti iznenadili sa pojavom ove advokatice na mitingu u Kraljevu. Čak su i negde dali neku izjavu da oni prihvataju kritiku, ali eto, profesor Čupić nije u pravu kad je u pitanju princip. Ja sam bio u pravu, oni su rekli od kad su rekli da idu na izbore, da neće ni sa opozicijom, ni sa vlašću. Ona je poslanica, a vi najavite nju kao advokaticu, a da ne kažete da je ona poslanik Skupštine Srbije! Pa izvinite, to je velika podvala građanima. To je manipulacija! Znači, mnogo opasnih ljudi ima na sceni, preletača! - ogorčen je Čupić.

On je upozorio da ovakvi likovi prete da unište sve na javnoj sceni.

- Sve će upropastiti! Takvi ljudi manipulišu, to su opasni ljudi! Kalkulanti, interesdžije, preletači, oni su potpuno uništili politički život u Srbiji!

Međutim, Čupić se tu nije zaustavio, već je sasuo rafalnu paljbu i po celokupnoj opoziciji, poslao ih direktno na biro za nezaposlene i poručio im da se sklone sa očiju naroda!

On je postavio jasan ultimatum opozicionarima: ili odustanite od izbora, ili priznajte da ste tu samo zbog novca!

- Ako ne odustanu od izbora, onda su kalkulanti, sujetni i bitne su im samo pare iz budžeta! – sasuo im je Čupić istinu u lice i dodao:

- Ne moraju baš na izbore, mogu da se primire na 2-3 godine.