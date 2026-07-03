Pevačica Marta Savić godinama nije izlazila pred publiku, a na opšte zadovoljstvo mnogih, muzička zvezda je nastupala na koncertu Južnog vetra kada je pokazala da joj godine ništa ne mogu.

Nažalost, bilo je i onih zluradih komentara na račun njenog izgleda, koji su prerasli u sajber nasilje što je Martu duboko potreslo, te je zbog toga izdala zvanično saopštenje.

-Pozdrav svima koji ovo čitaju. Naravno da sam ispratila sve komentare. Razmišljala sam da li uopšte bilo šta da napišem, jer sam čovek i bole me ružne reči. Nadam se da će neki od vas barem malo imati razumevanja za mene, ali ne očekujem mnogo. Ovo nije odbrana, već samo želim da podelim svoje emocije i ono što mi je na duši dok se nižu komentari na račun mog izgleda. Pre nego što napišete ovako ružne komentare, razmislite dobro u kakvom je neko zdravstvenom stanju. Ako vam ovo ne zvuči dovoljno ozbiljno, zamislite da neko koga volite prolazi kroz ovakvo internet maltretiranje, gde vam „ceo svet“ govori da ste nakaza, dok se vi istovremeno borite sa svojim mislima i problemima. Znajte da je opasno raditi ovakve stvari, jer nisu svi ljudi dovoljno jaki da to izdrže. Ja imam tu sreću što sam u životu prave vrednosti i ljude koje volim stavila na pravo mesto. Svoj život sam uredila tako da mi bude lepo u mom svetu, da me ljudi koji su oko mene tretiraju s poštovanjem i donose mi radost - napisala je ona, pa dodala:

-Svet je okrutan i pun mržnje. Upravo zato sam se i povukla, jer meni to, u ovim godinama, više ne treba. Ipak, još jednom sam dala priliku sebi i ljudima koji nisu deo mog života da me vide, da popričaju sa mnom, da me snime iz ugla koji su oni želeli i pod svetlom na kojem bi i najlepša žena izgledala loše, pa da to objave. Evo, napisaću otvoreno – ni ja sebi ne izgledam kao kada sam imala 30 godina, niti se tako osećam. Nekada nove korekcije su danas već stare. Ali ja u ovim godinama želim, pre svega, miran i udoban život, bez nepotrebnih rizika. Sebi sam sasvim dovoljna, jer me danas zanimaju neke druge stvari, a ne izgled. Hvala svakome ko nije deo ovog lošeg, osuđivačkog društva. I hvala svakome ko je za mene imao lepu reč.Hvala Bogu što je toliko istinski lepog u meni i oko mene - zaključila je ona.

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