Pevačica Sandra Afrika široj javnosti predstavila se 2006. godine kao igračica pevača Mileta Kitića. Nakon prekida saradnje, Sandra je snimila prvu pesmu "Afrika" i otisnula se u solo vode.

Međutim, godinama kasnije priznala je da nije imala Miletovu pomoć na početku karijere i da mu je to zamerila.

- Bila sam uvređena na tom početku kad mi nije pomogao u tome nekom smislu. Meni nije trebala finansijska pomoć, niti ništa tome slično, nego prosto da me najavi kod Marine Tucaković, pošto je ona meni pisala pesmu ‘Afrika’, a oni su bili super tada. Mislila sam da me najavi samo, da je zove i da kaže da ću ja da dođem i da želim pesmu, prosto je lakše. To je pet minuta razgovora i sto dinara kredita, ali to nisam dobila, tako da sam se jedino zbog toga naljutila - rekla je Sandra Afrika ranije, pa dodala jednu opasku.

- Kad sam ja njemu trebala, i te kako je umeo da bude fin i kulturan i da zove moju mamu, jer sam ja bila maloletna, pa naprimer za pasoš da se završi što pre i za svašta nešto, tako da me je to malo uvredilo, ali nije bilo nikakve svađe - objasnila je Sandra o Miletu Kitiću, prenosili su domaći mediji.

Pevačica se osvrnula i na njegovu suprugu Martu Savić.

- Videlo se da je Marta bila mnogo ljubomorna na mene. Odnosno, nije dok me nije videla uživo kako izgledam, da sam dobra riba! Do tada je govorila: ,"Neka ide Sandra s Miletom na nastupe, jer je znala da će on kući da donosi više love. Govorila mi je: "Ljubavi, srećo, a onda, kada me je videla, promenila je ploču. Što li se istripovala, to ne znam, ali kapiram da je možda pomislila da sam pretnja. Čudna stvar je ženska sujeta, očigledno je i to bilo posredi. Posle, kad sam otišla, fokusirala sam se na to da sama napravim karijeru i počela sam da pravim hitove - pričala je ranije pevačica za domaće medije.

Podsetimo, Sandru Afriku dugogodišnji dečko je prevario sa njenom koleginicom, o čemu je ona više puta govorila.

BONUS VIDEO: