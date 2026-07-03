Jedna od najtraženijih pevačica mlađe generacije Tea Bilanović doživela je veliku neprijatnost na jednoj glamuroznoj svadbi na kojoj je pevala proteklog vikenda.

Iako je poznata po tome da atmosferu dovodi do usijanja, situacija je u jednom trenutku izmakla kontroli zbog ponašanja jednog od glavnih gostiju.

Naime, kako saznajemo od izvora koji se našao na licu mesta, Teu je tokom nastupa nekoliko puta čašom gađao stari svat!

- Tea je napravila opšti haos, svi su bili na nogama, a stari svat je malo više popio i potpuno izgubio kontrolu. Iz čiste euforije i nekog svog ludila, dok je ona pevala svoj veliki hit, čovek je uzeo staklenu čašu i bacio je u njenom pravcu. Prvi put je promašio, čaša je prsnula iza nje. Svi u bendu su se pogledali, ali Tea je nastavila profesionalno, misleći da je slučajnost. Međutim, on je uzeo i drugu čašu i bacio je ponovo! Ta druga čaša ju je okrznula i pogodila pravo u ruku! - priča naš izvor, i dodaje:

- U sekundi je nastao muk. Muzika je stala, mladoženja je krenuo da skoči na njega, obezbeđenje je potrčalo... Svi su pretrnuli od straha da će izbiti opšta tuča i da će Tea besna napustiti veselje. Ali njena reakcija je sve šokirala.

Umesto skandala i suza, Tea Bilanović je još jednom dokazala zašto je profesionalac.

- Ona je podigla ruku, dala znak bendu da stanu i obezbeđenju da ne dira čoveka. Uzela je mikrofon, pogledala starog svata pravo u oči i potpuno smirenim, ali oštrim tonom mu poručila: „Domaćine, ja sam došla da vas uveselim, a ne da me povredite. Sledeći put ako želiš da baciš čašu, baci je na pod za moju i tvoju sreću, a mene pusti da vam otpevam ovo do kraja“, rekla je Tea.

Tragom ove informacije, kontaktirali smo i samu pevačicu, koja nam je u svom stilu potvrdila da je došlo do incidenta, ali je želela da smiri strasti:

- Tačno je da se desio taj mali incident, ali stvarno nema potrebe od toga praviti dramu. Ljude na svadbama često ponese emocija, malo se više popije i ruka sama krene. Čovek me nije gađao iz malicije ili zato što me ne voli, nego iz nekog svog sevdaha, iako to, naravno, nije bezbedno - rekla nam je Tea.

"Izvinjavao mi se"

Kako je istakla za Alo!, najbitnije joj je da se sve završilo u miru.

- Najvažnije je da niko nije povređen. Navikla sam na sve situacije na terenu, brzo smo to rešili, on se posle ljudski izvinio i domaćini su ispali predivni prema meni. Nastavljamo dalje, muzika spaja ljude, ne razdvaja ih! - poručila je Tea kroz osmeh za Alo!.

Alo/I.R.

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