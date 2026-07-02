Na jednom profilu na društvenoj mreži Tiktok osvanule su slike poznatih koji su posetili Hilandar, među njima i slika koja je izazvala najveću pažnju, pevača Milana Stankovića.

Naime, dečko upisan kao "conix" objavio je serijal slika sa objašnjenjem da "ocenjuje poznate koje je upoznao na Hilandaru".

Iako nije poznato šta je ovaj dečko radio, tačnij koji je posao obavljao na Hilandaru, slike deluju realistično.

Prva slika je sa pevačem Milanom Stankovićem i to jedna na kojoj poziraju, kako izgleda na plaži bez odeće.

- Zanimljiv i gotivan, uvek za sprdnju i šalu, a kada je ozbiljan razgovor u pitanju ume da sasluša i daje nabolje savete - napisao je mladić.

Među ljudima koje je objavio su i pevač Radiša Trajković Đani, košarkaš Aleksej Pokuševski, Aleksa Avramović...

Milan se vraća na scenu

Pevačica Rada Manojlović otkrila je šta joj je Milan Stanković rekao o svom povratku na scenu, ali i poruku koju je uputio medijima i fanovima.

Iako Milan Stanković godinama nije bilo u javnosti, interesovanje za njegovu karijeru i dalje ne jenjava.

Poslednjih nekoliko meseci sve češće se priča o njegovom povratku na muzičku scenu, a kako se navodi, pevač za jesen priprema novi album.

Njegova bivša devojka Rada Manojlović otkrila je šta joj je pevač rekao o tome.

- Opet mene pitate?! Rekao mi je da vam prenesem da će vam se obratiti kada za to dođe vreme. Kako može da izdrži?! Ja ne znam, ja bih iz zemlje izašla kao krtica. Ja bih rekla da nam je jesen jako rano - rekla je Rada u emisiji "Premijera Vikend-Specijal" i dodala:

- Nisam čula nijednu pesmu, a ako je istina da ima album, a da mi nije zucnuo ništa o tome, a ja njemu šaljem sve moje na referat, onda... - izjavila je Rada Manojlović.

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