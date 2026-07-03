Nakon vesti da se Vlada Vukasnaović razvodu nakon osam godina braka od supruge Dahiane, bivši maneken se oglasio na društvenoj mreži Instagram i pokazao sa kim i kako provodi vreme.

Vlada je objavio fotografiju iz restorana u Beogradu gde je uživao sa prijateljima sa kojima je pozirao za stolom dok su na stolu bile vinske čaše.

Izbrisali zajedničke fotografije

Vlada i Dahiana su sa društvenih mreža obrisali sve zajedničke fotografije, a kako prijatelji bliski paru otkrivaju, razlog za ovu odluku je veliki razdor među njima i nepremostivi problemi.

Ipak, ljudi bliski paru za "Hello" su rekli da ne isključuju da može doći do pomirenja.

Vlada i latinoamerikanka Dahiana započeli su vezu 2018. godine. Ona je zbog zajedničkog života napustila Dominikansku Republiku i preselila se u Srbiju, a tokom braka dobili su dvoje dece – ćerku Valentinu i sina Teodora.