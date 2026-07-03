Nakon vesti da se Vlada Vukasnaović razvodu nakon osam godina braka od supruge Dahiane, bivši maneken se oglasio na društvenoj mreži Instagram i pokazao sa kim i kako provodi vreme.
Vlada je objavio fotografiju iz restorana u Beogradu gde je uživao sa prijateljima sa kojima je pozirao za stolom dok su na stolu bile vinske čaše.
Izbrisali zajedničke fotografije
Vlada i Dahiana su sa društvenih mreža obrisali sve zajedničke fotografije, a kako prijatelji bliski paru otkrivaju, razlog za ovu odluku je veliki razdor među njima i nepremostivi problemi.
Ipak, ljudi bliski paru za "Hello" su rekli da ne isključuju da može doći do pomirenja.
Vlada i latinoamerikanka Dahiana započeli su vezu 2018. godine. Ona je zbog zajedničkog života napustila Dominikansku Republiku i preselila se u Srbiju, a tokom braka dobili su dvoje dece – ćerku Valentinu i sina Teodora.
Dahiana je veoma aktivna na društvenim mrežama, gde redovno objavljuje fotografije sa putovanja, modne kombinacije i trenutke iz svakodnevnog života. Njene objave često privlače veliku pažnju pratilaca, posebno fotografije sa letovanja, koje neretko dobijaju veliki broj komentara i komplimenata.
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