Pevačica Marta Savić pojavila se večeras na spektakularnom koncertu Južnog vetra u Beogradu, gde je privukla veliku pažnju medija i publike nakon dužeg odsustva sa estradne scene.

Pred okupljenim novinarima otvoreno je priznala da oseća značajnu tremu zbog povratka pred publiku u ovako posebnoj i emotivnoj noći.

Marta Savić ponovo u javnosti nakon duže pauze

Istovremeno, sa osmehom se prisetila i blagoslova jedne drage osobe, koja joj je svojevremeno poželela da joj "kuća peva", ističući da se ta želja u potpunosti ostvarila, budući da su danas uspešni i ona, i njen suprug Mile Kitić, kao i ćerka Elena.

Emocije, trema i porodične poruke tokom večeri

- Imam tremu jer sam dugo odsutna sa estrade, a večeras je zaista posebno veče. Tu sam ja, tu je publika. Jedna meni draga osoba me je svojevremeno blagoslovila rečima da nam kuća peva, i evo, zaista nam kuća peva. Svi smo u muzici. Ne pamtim datume i godine, ali nema ništa lepše od muzike - istakla je Marta.

Ima neobičan trik za mladolik izgled

Pevačica, koja se povukla sa javne scene, i dalje privlači pažnju svojim mladalačkim izgledom i energijom.

Kako je ranije otkriveno, ključ svog izgleda vidi u izbegavanju stresa i mirnom načinu života, a govorila je i o strahovima koje je imala kao majka.

Prema navodima izvora, Marta ne voli stres i uvek se trudila da ga izbegava. Pored toga što praktikuje određene navike koje doprinose njenom mladalačkom izgledu, nastoji da živi u miru i da izbegava situacije koje joj, kako se narodski kaže, "dižu pritisak".