Vlada Vuksanović i Nataša Bekvalac bili su u vezi i vereni 2012. godine, ali su raskinuli 2013. Nakon raskida sa pevačicom, maneken se povukao iz javnosti i oženio se Dahianom iz Dominikanske Republike, od koje se razvodi nakon osam godina braka i dobijenog dvoje dece.

Po gradskim kuloarima Nataša Bekvalac ostavila je Vladu Vuksanovića, jer je on hteo da joj se useli u stan. Narodski rečeno, planirao je da se priženi, što se pevačici ni malo nije svidelo. Posle nedavnog raskida, krenule su spekulacije o tome šta je dovelo do ponovnog razlaza i da li će se pomiriti. Kako je Kurir tada pisao, ovo je ipak definitivni kraj njihove romanse. Ona se vratila staroj ljubavi Ljubi Jovanoviću, a luksuzni stan na Dedinju, u koji se uselila početkom februara, sad je njena oaza mira i uživanja.

– Nataša se još nije bila pošteno ni raspakovala u novom stanu, a Vlada je počeo da potencira da počnu zajednički život. Nataši je prekipelo. Svaki dinar koji je zaradila u poslednje dve godine ulagala je u tu nekretninu, u otplatu kredita, ali i u luksuzno opremanje. Iako su u to vreme bili zajedno, Vlada nije uložio ama baš ništa, a onda je poželeo da se useli kod nje. Ta njegova ideja da se preseli na Dedinje Natašu je dovela do ludila! – priča izvor blizak bivšem paru i dodaje:

– Šokirana Vladinim nonšalantnim predlogom da prisvoji njen krov nad glavom, momentalno mu je rekla zbogom, i to zauvek! A kako već i vrapci na grani znaju koliko je nestrpljivo čekala da se useli u svoj bajkoviti dom, nije dozvolila da joj raskid pokvari raspoloženje.

Inače, Natašini prijatelji kažu da su je Vladina ljubomora i uhođenje dovodili do ludila.

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