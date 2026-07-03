Vest da se Vladimir Vuksanović i njegova supruga Dahiana razvode iznenadila je mnoge, budući da je njihov brak godinama važio za jedan od najskladnijih i najlepših na domaćoj javnoj sceni.

Ipak, kako Hello! saznaje, ljubav dvoje manekena, koja je svojevremeno premostila okean, nije uspela da odoli brojnim životnim izazovima.

Da je njihovoj zajedničkoj priči došao kraj potvrđuje i činjenica da su sa svojih naloga na društvenim mrežama uklonili sve zajedničke fotografije, koje su godinama svedočile o njihovoj bliskosti, ljubavi i porodičnoj sreći.

Bivši maneken i nekadašnja ljubav Nataše Bekvalac oglasio se juče u toku dana, kada je objavio fotografiju sa prijateljima u Beogradu. Ubrzo nakon što je dospela vest o razvodu u javnosti, oglasila se i prelepa Dominikanka koja kao i njen sada već bivši suprug rastanak nije pominjala.

Dahiana je objavila fotografiju uz jednu ljubavnu pesmu koja je mnoga podstakla na razmišljanje o novom ljubavnom poglavlju atraktivne brinete: "Dugo sam slušao svoje srce

I dani i meseci prolaze, razmišljajući o tvom mirisu ", glasi početak pesme.

Podsetimo, Vlada i latinoamerikanka Dahiana započeli su vezu 2018. godine. Ona je zbog zajedničkog života napustila Dominikansku Republiku i preselila se u Srbiju, a tokom braka dobili su dvoje dece, ćerku Valentinu i sina Teodora.

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