Ambasada je saopštila da je jedan dron ispustio kontejner napunjen crvenom bojom na njeno imanje oko 2 sata ujutru po lokalnom vremenu.

„Drugi dron, koji je imao lažnu improvizovanu eksplozivnu napravu, srušio se (najverovatnije namerno) na našu imovinu u neposrednoj blizini zgrade ambasade“, saopštila je.

Ruska misija je osudila ono što je nazvala „više od puke provokacije, već očiglednim pokušajem zastrašivanja osoblja ruske misije“.

„Na to ćemo reći sasvim otvoreno: neće uspeti“, napisala je ruska ambasada na Telegramu.

Fotografije koje je objavila ambasada prikazuju dron sa kvadrokopterom i ono što izgleda kao plastična kesa ili kontejner u blizini na trotoaru prekrivenom crvenom bojom.

Ruska ambasada optužila je švedske organe za sprovođenje zakona da rade „malo više od podnošenja formalnih izveštaja“ o „desetinama“ sličnih vandalskih činova koji su zabeleženi poslednjih godina.

Slični napadi na rusku diplomatsku imovinu u Švedskoj prijavljeni su najmanje od 2024. godine. U saopštenju od četvrtka, ruska ambasada u Stokholmu je navela da istrage prethodnih incidenata nisu dale nikakve rezultate.

BONUS VIDEO



