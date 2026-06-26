Milica Pavlović je pre nekoliko dana objavila novi muzički album, a pored niza hitova, kreacija i nesvakidašnjih spotova, javnost ne prestaje da bruji samo o jednoj temi!
U pitanju su Miličine zanoktice koje, kako se videlo u kadru jednog od spotova, nisu bile u najboljem stanju.
Pevačica je sada pred našim kamerama otkrila o čemu je reč.
- Samo ću jedno reći. Imam jednu malu bebu, zove se Ru, u pitanju je pudlica. Ne mogu da joj odolim kada od jutra do mraka želi da gricka moje ruke i prste. Šta da radim, slaba sam na nju i zato joj to dozvoljavam. Zbog nje ne mogu ni lak za nokte da namažem, pala sam na nju, šta da radim... - rekla nam je Milica kroz smeh.
Alo/L.A.
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