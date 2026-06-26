Pop zvezda Milica Pavlović podigla je pravu buru šestim po redu studijskim album "Caka" koji je izašao u okviru njene produkcijske kuće "Senorita music".

Deset novih pesama koje prate tematski osmišljeni spotovi i reaktivne vizualizacije pomeraju granice u estetici na koju smo inače navikli na našim prostorima.

Mlada pevačica danas je organizovala druženje sa medijima u jednom prestižnom beogradskom hotelu u centru grada, a za ovu priliku njen tim pripremio je svetsku promociju.

Improvizovana avionska pista nalazi se na samom ulazu u hotel, dok je sa desne strane postavljena tabla na kojoj može da se prati polazak leta iz Beograda za Njujork, što je i jedna od okosnica pesme "Caka".

Na promociji će se služiti koktel "skinny bitch" koji je poslednjih dana postao dodatno popularan zbog činjenice da ga Milica spominje u pesmi, a svi predstavnici medija dobiće bording karte za ukrcavanje na "Caku".

Pre susreta sa medijima, zavirili smo u hotelsku sobu Milice Pavlović i zatekli je u bademantilu, ispod kojeg se krije skupoceni bodi poznatog brenda.

Kapetan leta je spreman za poletanje, album "Caka" je na pisti, a mlada zvezda je još jednom opravdala očekivanja svojih fanova.

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