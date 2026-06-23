Duško Tošić samo jednom, davnih dana, progovorio o sinu kada je ljubav između nekadašnjeg fudbalera i njegove supruge Jelene Karleuše bila velika i čvrsta. 

Na društvenoj mreži TikTok ponovo je počeo da kruži stari snimak Duška Tošića na kome u jednom intervjuu pominje svoju veliku želju - da pored tetovaža imena ćerki Nike i Atine, koje su njegov najveći blagoslov, istetovira ime sina. 

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Bivši suprug Jelene Karleuše je nekoliko dana pre rođendana njegovih ćerki odlučio da imena svojih mezimica istetovira na desnoj ruci, što je i uradio, dok je, kako je naveo, levu ruku ostavio za sina. 

- Leva ruka je prazna, tu očekujem sina - rekao je Tošić pred kamerama "Ekskluziva", a da li je njegov plan o nasledniku san ili realnost ostaje nam da vidimo.

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