Pop diva Jelena Karleuša danas je prisustvovala snimanju nove emisije muzičkog takmičenja "Pinkovih zvezda", a odmah po dolasku stala je pred kamere domaćih medija, te otkrila nešto više o nedavnom susretu sa pevačicom Marijom Šerifović sa kojom je bila bliska, ali po svemu sudeći više ne.

Naime, da između dve pevačice vlada neprijatna tišina, imali smo prilike da vidimo na godišnjem pomenu Saši Popoviću, kada se jedna drugoj nisu javile, a nakon čega je Marija izašla pred medije te istakla da apsolutno nema nikakav problem sa Jelenom i da ne postoji zla krv.

- Morala bi ona mene da pozove, kao što je pre to radila. Ne znam zašto to ne radi? Nisam se ni svađala sa njom. Volim Mariju, ona zna brzopleto da pogreši, lajkovala je nešto što se meni nije svidelo a mi živimo u eri gde lajk u današnje vreme mnogo govori, ali dobro... Koliko se sećam lajkovala je nešto protiv "Alfa" i "Omega" albuma, ali davno je bilo. Uskoro ćemo joj dati priliku da lajkuje nešto vezano za moje nove pesme. Mnogima sam, mnogo ozbiljnije stvari oprostila i prešla preko toga, Marija ima sve kredite da se to ne računa - rekla je Karleuša povodom ovog estradnog neprijateljstva.