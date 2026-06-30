Branislav Lečić iza sebe ima dva braka, prvi sa Ivanom Vujadinović koji je trajao trinaest godina, a drugi sa Ninom Radulović koji je trajao sedam.

Nedavno je javno govorio na temu razvoda i otkrio da se kaje što nije uspeo da održi porodicu na okupu.

- Najviše me boli što nisam sačuvao ono što jesu moji roditelji. Razveo sam se dva puta, mislim da i ja snosim deo krivice, ali i druga strana. Porodica je sačuvana bez obzira što ja nisam i dalje u njoj. Moja deca i Ivan i Ana iz prvog braka, i Lav iz drugog su blago koje imam. Grešio sam, ali sam neke stvari pogodio, birao sam ipak pametne žene koje kapiraju da ne smemo preko dece da se poništavamo i ne smemo da budemo u sukobu. Kad se rastaviš svako vodi svoj život, a deca su epicentar zbog kog vredi živeti - rekao je Lečić , pa dodao:

"Sa decom razgovaram o svemu"

- O svemu razgovaramo kao vitezovi okruglog stola, otvoreno i iskreno i kazemo svoje mišljenje. Ćerka radi posao koji je izabrala, a kada oseti potrebu da me nešto pita, ona me pita. Uvek ostavljam otvoren prostor za njeno iskustvo i mišljenje, jer bez toga mislim da je besmisleno - pričao je svojevremeno za Blic.

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