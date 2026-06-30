Vlasnik i direktor Hype produkcije i Hype televizije, Saša Mirković, održao je juče hitnu konferenciju za medije povodom pokušaja atentata na njega, njegovog vozača i pripadnike obezbeđenja koji su se u tom trenutku nalazili sa njim u automobilu.

Incident se dogodio neposredno nakon velikog finala muzičkog takmičenja „Hype Zvezde“, prilikom izlaska iz studija u Ugrinovcima.

Mirković je na konferenciji detaljno opisao događaj, navodeći da je tom prilikom izvršen pokušaj ubistva njega i članova njegovog obezbeđenja.

Nakon obraćanja medijima, Saša Mirković se ponovo oglasio i saopštio da mu je, kako kaže, iz bezbednosnih razloga dodeljena stalna policijska pratnja.

- Ipak je država dodelila pratnju iz bezbednosnih razloga, 24 sata dnevno, sedam dana u nedelji – naveo je vlasnik i direktor Hype produkcije i televizije.

Podsetio je i na prethodne incidente koji su ugrozili njegovu bezbednost kada je svirepo napao kriminalac Velibor Pop Popović, te je takva brutalnost okarakterisana kao pokušaj ubistva.

Prisetiо se ranijih prijava i bezbednosnih pretnji

Mirković je istakao da je nadležnim institucijama više puta prijavljivao pretnje i poruke koje je dobijao, ali smatra da nadležni nisu reagovali na vreme.

Kako je rekao, uprkos tome što je dobijao uverenja da nije bezbednosno ugrožen, kasnije je, prema njegovim tvrdnjama, usledio pokušaj atentata.

Podsetio je i na napad koji je ranije doživeo u centru Zagreba, postavljajući pitanje zbog čega prethodne prijave nisu dovele do blagovremene reakcije nadležnih organa.

Prema njegovim rečima, da su institucije ranije postupile po prijavama koje je podneo, do kasnijeg napada u Hrvatskoj, kako tvrdi, ne bi ni došlo.

Pre toga je zapaljen automobil Hype televizije ispred kompanije. Prijavio je pretnje i poruke ali državni organi nisu reagovali na vreme. Sada je dobio punu zaštitu. Pratnja pokriva sve aktivnosti danju i noću.

Očekuje brzu i efikasnu istragu

Na kraju konferencije za medije, poručio je da od nadležnih institucija očekuje zaštitu i efikasnu reakciju, ističući da kao građanin ima pravo na bezbednost.

Kako je naveo, zaštitu očekuje od države Srbije, dok će, kako kaže, istu zaštitu tražiti i od nadležnih organa u Hrvatskoj, gde takođe posluje i plaća porez.

Mirković je naglasio da očekuje da institucije postupaju u skladu sa zakonom. Takođe da ne dozvole da kriminal ostane nekažnjen.

Ova mera je direktan odgovor na njegove apele sa konferencije.

Država je sada pokazala da može da deluje brzo.

Osim toga, izrazio je nadu da će istraga biti sprovedena brzo i temeljno, uz očekivanje da će nadležni preispitati svoje ranije odluke i, ukoliko je potrebno, ispraviti eventualne propuste.

Takođe je poručio da će javnost i u narednim danima obaveštavati o svim novim informacijama i toku istrage.

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