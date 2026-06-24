Nekadašnje prijateljstvo između Jelene Karleuše i Milice Pavlović je prošlost. Kareluša nije časila časa da na društvenoj mreži Iks javno isproziva koleginicu povodom novog albuma „Caka“, ismevajući kako njegov naziv, tako i njene fanove.

Dodatne reakcije izazvao je i vizuelni identitet albuma, koji su pojedini korisnici društvenih mreža ocenili kao kopiju. Nakon što je sa svog Instagram profila obrisala više od 6.000 objava, Milica je zaintrigirala javnost najavom šestog studijskog albuma „Caka“, čije je objavljivanje zakazano za 25. jun.

Pop zvezda je predstavila inovativni vizuelni identitet na kojem pozira u crvenom, providnom trikou na krovu aviona koji nosi njeno ime.

Još jedan nizak udarac

Iako su je brojne kolege, poput Nikolije, Relje Popovića, Džejle Ramović i Rade Manojlović podržale, ovaj hrabar potez izazvao je i lavinu negativnih reakcija zbog navodnog kopiranja idejnog koncepta.

Na optužbe nezadovoljnih korisnika društvenih mreža ubrzo se nadovezala i Jelena Karleuša, čime je njihov višegodišnji odnos i zvanično dotakao samo dno.

Karleuša je iskoristila priliku da na društvenoj mreži Iks direktno ponizi Pavlovićevu i njenu bazu obožavalaca.

"Ona nema fanove. To su moji na godišnjem odmoru koji se upravo završava", poručila je Karleuša u svojoj objavi.

Ubrzo nakon toga, usledio je još jedan nizak udarac u ovom medijskom ratu.

Osvrnuvši se na sam naziv albuma "Caka", Karleuša je ironično prokomentarisala: "Caka? Možda je neka engleska reč gde se C čita kao K?".

Dok Karleušini fanovi podržavaju ove izjave i nazivaju Milicin novi projekat "jeftinom zabavom" i "cajkom", Pavlovićeva za sada ne ulazi u direktan okršaj i drži se stava da su joj negativni komentari samo dodatni vetar u leđa. Osim toga, mnogobrojni fanovi obe pevačice smatraju da Jeleni ovakav potez nikako nije bio potreban, te da treba da radi na svom novom albumu bez da se javno oglašava o nekadašnjoj bliskoj prijateljici.

Mlada pop zvezda, koja je za novi album udružila snage sa svetski priznatim grčkim kompozitorom Fivosom, svojim kolegama i fanovima je povodom prozivki suptilno i duhovito poručila da "na ovaj let prima samo hrabre putnike".

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