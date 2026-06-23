Jelena Karleuša nikada nije bila pristalica trenda tetoviranja i iscrtavanja tela. To je učinila samo dvaput i to sa dobrim razlogom, kada je dobila ćerku Atinu, a godinu dana kasnije i Niku. Ipak, tetovaža koja se nalazi na ruci muzičke zvezde krije posvetu i jednom posebnom muškarcu.

‒ Šarati telo bez ikakvog razloga je totalni debilizam. Ipak, kad ti nešto u životu ostavi trag, kad imaš pravi razlog, onda je to sasvim u redu. Kada sam upoznala Duška, toliko sam se zaljubila u njega da sam odmah htela da istetoviram slovo „D“. Međutim, odlučila sam da sačekam da se rodi dete i istetovirala Atinino ime, ali u slovu „A“ postoji stilizovano slovo „D“. Esteta sam i vodim računa da sve to lepo izgleda – ispričala je svojevremeno Jelena koja je godinu dana posle Atine dobila Niku, pa je na svoju ruku dopisala i njeno ime.

Podsetimo, Bivši supružnici Jelena Karleuša i Duško Tošić okupili su se zajedno sa ćerkama Atinom i Nikom povodom jednog od najvažnijih trenutaka u životu njihove naslednice.

Povod za porodično okupljanje bio je poseban, Atina je uspešno završila školovanje u prestižnoj privatnoj britanskoj školi, a tim povodom organizovana je svečanost kojoj su prisustvovali najbliži članovi porodice.

Mlada maturantkinja zablistala je u tradicionalnoj maturskoj odori i sa karakterističnom kapicom koju nose svi diplomci, simbolično obeleživši kraj jednog važnog životnog poglavlja i početak novih izazova koji je očekuju.

Prema saznanjima izvora bliskog porodici, njih dvoje tokom događaja sedeli su zajedno, pristojno se pozdravili i ponašali krajnje korektno.

Kako navodi sagovornik za medije, čitava svečanost protekla je u prijatnoj atmosferi, bez tenzija i neprijatnih situacija, a pažnja svih prisutnih bila je usmerena isključivo na Atinin uspeh i obeležavanje njenog velikog dana.

Podsetimo, nedavno je u javnosti odjeknula vest da je nekadašnji fudbalski reprezentativac Srbije ponovo zaljubljen, što je i sam potvrdio, međutim, ubrzo je stigla vest da je romansa okončana.

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