Kristina Spalević oglasila se nakon što je Kristijan Golubović završio u policiji zbog navodnih pretnji upućenih njoj, te je tom prilikom izrečena zabrana prilaska.

Naime, Kristina je objasnila zbog čega je došlo do prijave, te je da smatra da joj je ugrožena bezbednost na više načina.

- Istina je da sam ga prijavila i dobio je zabranu prilaska od 48h za koju ne znam da li će se produžiti. Smatram da sam apsolutno ugrožena na mnogo načina, kao i moja porodica. Trpim neverovatno ismevanje i ponižavanje, kao i brutalno internet nasilje sa njegove strane i ne znam više na koji način da se zaštitim - izjavila je Kristina, pa je nastavila:

- Nemam zaštitu i imala sam velika iskušenja i probleme jer su mi neki advokati govorili da suđenje sa njim može da ima negativan uticaj na renome njihove kancelarije. Osećam se bespomoćno i pokušavam da nađem sve načine da se zaštitim od ovoga. Da sam najgora žena, prostitutka ili cinkaroš, svet nije video da neko majku svoje dece ovoliko ponižava i pljuje. U ovoj priči mi je najviše žao dece. Da, imala sam greške i radila nemoralne stvari na televiziji, ali od momenta kada sam postala majka smatram da živim normalno i da sam sa njim maksimalno vodila računa. Ne znam do kad će moji roditelji biti žrtve njegovog olajavanja, a nikada nisam pomenula njegovu porodicu. On konstantno ponižava i vređa moju braću. Očajna sam zbog svega i loše psihički. Juče sam išla kod psihijatra, jer sam počela da dobijam napade panike, opsesiju da gledam šta on priča o meni, jer on dozvoljava da određeni ljudi degradiraju mene kao ženu i komentarišu moj fizički izgled, a on sve to podržava. U jednom trenutku ću izaći u javnost i reći sve, a u ovom trenutku apelujem na ljude u državi i policiju da me zaštite od svega ovoga i svega što prolazim sa njim. Zbog dece se trudim da se izdignem, normalno zarađujem novac, nastavim život dalje i moram da ustajem iz kreveta koliko god da mi je teško. Stvarno proživljavam pakao - kaže bivša rijaliti učesnica.

O spornim snimcima

Kristina tvrdi da je Kristina skinuo snimke na kojima se vidi kako su imali intimne odnose, te ih je drugim licima pokazivao bez pardona.

- Pošto je pominjao snimke, evo i o čemu se radi. Dok smo bili pod merama zabrane prilaska, on je pokazivao ljudima naše snimke odnosa koje je skinuo sa bebi kamere i to je pokazivao i u Centru za socijalni rad gde je izgovarao najgnusnije stvari vezane za mene. Njegov cilj je da se meni uzmu deca, kao što mi je rekao jednom prilikom kad mi je pretio - rekla je Kristina Spalević.

Alo/Blic

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