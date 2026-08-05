Plenković je rekao da je "pobeda u "Oluji" spasila Bihać, promenila odnos snaga u Bosni i Hercegovini i omogućila mirnu reintegraciju Podunavlja."

Potom je najavio povećanje boračkih penzija.

"Danas, tri decenije nakon izborene slobode, naša je odgovornost da toj slobodi obezbedimo trajnost i snagu. Naša zahvalnost ne iskazuje se samo rečima, već i konkretnom brigom za dostojanstvo hrvatskih branitelja. Zato će Vlada na jesen Hrvatskom saboru uputiti predloge izmena dva zakona kojima će biti uveden dodatak na penziju, čiji će iznos zavisiti od dužine učešća u odbrani suvereniteta Hrvatske. Takođe, prema istom kriterijumu povećaćemo i najniže boračke penzije, a nakon što smo 2017. i 2020. ukinuli ranija umanjenja braniteljskih penzija, ukinućemo i poslednje preostalo umanjenje koje se odnosi na penzije vojnika, policajaca i drugih ovlašćenih službenih lica, uvedeno 2002. godine. Tim izmenama biće obuhvaćeno oko 200 hiljada hrvatskih branitelja," rekao je ustaša Plenković.

U Kninu je danas i delegacija zvanične Podgorice, izdajnika srpskog naroda koji su se slizali sa ustašama predvođeni Milojkom Spajićem!