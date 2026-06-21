Na pitanje voditeljke da prokomentariše izjave sekretara Saveta bezbednosti Rusije Sergeja Šojgua o tome da je u Srbiji pripreman scenario krvavog "Majdana" na dan izbora, lider radikala je oštro uzvratio.

- Na tome intenzivno rade zapadnoevropske zemlje, pre svega Velika Britanija i Nemačka, ali se s vremena na vreme uključuju i druge. Holandija je vrlo ažurna, Švedska, ali i još neke. Od susednih zemalja Hrvati su nam najveći neprijatelji, ali tu su i ovi Montenegrini, oni se sa Hrvatima takmiče ko će više da mrzi Srbe. Naravno, Albanija nam nikada neće biti instinski prijatelj, a Kosovo i Metohiju im ne damo ni po koju cenu - poručio je Vojislav Šešelj na TV Informer.

On je podsetio da od samog početka "lansiranja" afere "zvučni top" zvaničnici Evropske unije, posebno oni ključni, nisu prihvatili tezu o "zvučnom topu".

- Oni su rekli "neke zvučne sprave" ili nešto tako, a niko nije rekao konkretno zvučni top. To znači da su oni odmah znali da nije zvučni top. Napali su Srbiju da je koristila neke zvučne sprave, a omogućili ovde svojim poltronima, svojim izvršiocima prljavih poslova, da to tako tumače, kao da je Evropska unija osudila upotrebu zvučnog topa. Međutim, izvesni ljudi iz EU, na primer, predstavnik Unije za Srbiju Tonino Picula, vi znate šta znači njegovo prezime, on i dalje napada Srbiju da je bio zvučni top - istakao je Šešelj.

Prema njegovim rečima, on je od samog početka, pre nego što se bilo ko od zvaničnika oglasio, govorio da nema šanse da je upotrebljen zvučni top, jer da jeste, mnogim ljudima bi išla krv na uši.

- Nekima bi krv išla i na nos. To je toliko snažan udar na naš sluh, na naš slušni aparat, to su strašni bolovi, ljudi bi padali od tih bolova. Kažu da je posle bilo 3.000 ili 4.000 građana koji su tražili lekarsku pomoć i to 3-4 dana kasnije. To je nemoguće! Udar zvučnog topa izaziva bolove samo dok traje, čim nestane taj zvuk koji je za naše uši nepodnošljiv, bol prestaje. Oštećenje koje se desilo, ostaje oštećenje, ali bol nestaje. A imamo lekara blokadera koji su potpisali šta god im je odgovaralo i stavili svoj pečat na to - naglasio je prof. dr Šešelj.

Na konstataciju voditeljke da se sada već zna da su blokaderi silumaciju "bežanja od zvučnog topa" uvežbavali negde u unutrašnjosti Srbije, lider radikala je otkrio:

- Neko od njih je taj neki zvuk pustio, a prema pričama očevidaca, odnosno onih koji su to čuli svojim ušima, zvuk je izgledao kao avion kad rula po pisti. To je neko iz nekog aparata mogao pustiti i iz svog džepa. Iz nekog aparata koji je proizveden za te stvari. Oni koji su to planirali, očekivali su da masa pred tim zvukom krene pravo, da bi došlo do pravog stampeda, da bi neki ljudi popadali, da bi neki ljudi bili zgaženi, ubijeni... To je bio plan! Međutim, masa se pomerala levo-desno i sa kolovoza prelazila na trotoar, pa su ljudi dobili osećaj da su zaštićeni. Čim se to desilo, neki su počeli da se vraćaju na kolovoz jer su shvatili da ništa ne preti. Neki se čak nisu ni pomerali nego su stali i gledali kako ovi drugi s pomalo panike beže na trotoar. Nije bila prava panika. Da je bila prava panika svi bi unezvereno dejstvovali, bežali i preko ograda, sakrivali se u podrume, haustore... A svega toga nije bilo jer nije bilo ničega što bi bilo izazivač bola - zaključio je Vojislav Šešelj.

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