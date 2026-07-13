Nova epizoda popularnog kviza "TV Slagalica" donela je uzbudljiv rasplet u kojem je pobednik odlučen tek u samoj završnici. Blagoje Mirosavljević uspeo je da preokrene rezultat protiv Lazara Ivkovića i izbori plasman u četvrtfinale 200. ciklusa.

Veći deo završnice protekao je u znaku Lazara Ivkovića, koji je nakon prve igre "Asocijacije" imao prednost od 210:185, pa se činilo da će bez većih problema izboriti prolaz dalje.

Preokret u poslednjoj igri

Ipak, odlučujući trenutak dogodio se u poslednjoj igri. Blagoje je uspešno rešio kompletnu drugu "Asocijaciju", osvojio maksimalnih 30 poena i preokrenuo rezultat za konačnih 215:210, čime je obezbedio mesto među osam najboljih.

"Nijanse su presudile"

Nakon završetka partije, voditeljka Jelena Simić razgovarala je sa obojicom takmičara.

– Pa kakvi su utisci? Bilo je neizvesno do poslednje asocijacije? – upitala je ona.

– Jeste, bogami. Sreća me je pogledala. Lazar je bio odličan protivnik do samog kraja, ali eto, nijanse su presudile – rekao je Blagoje.

Voditeljka je potom dodala:

– Baš nijanse. Imali ste i sreće, naravno, ali i znanja, a to uvek ide jedno uz drugo. Kakvi su planovi za dalje?

– Samo jako do kraja, pa ćemo videti – kratko je poručio pobednik.

Lazar sportski priznao poraz

Voditeljka je zatim razgovarala i sa Lazarom Ivkovićem, koji je uprkos porazu pokazao sportski duh.

– Lazare, kakvi su vaši utisci? Nije lako izgubiti pred kraj, pogotovo kada ste posle prve asocijacije bili u prednosti – rekla je Jelena Simić.

– Jeste. Nije lako izgubiti pred kraj, ali Blagoje je dokazao da je večeras bio bolji i zasluženo je pobedio – odgovorio je Lazar.

Posle dramatične završnice i velikog preokreta, Blagoje Mirosavljević izborio je plasman u četvrtfinale 200. ciklusa "TV Slagalice", gde ga očekuje novi izazov u borbi za mesto među najboljima.