Nakon što je policija pronašla dokaze tokom istrage na Filozofskom fakultetu da su mesecima pre mitinga plenumi uvežbavsli simulaciju korišćenja zvučnog topa i da sami akžu kako očekuju "masan odgovor Brisela" blokaderi su krenuli da paniče.

Danas su izdali saopštenje kako je to navodno bilo spremano kao vežba za veliku blokadu Autokomande od 24 časa, no to saopštenje ih samo još više ukopava.

Pokazuje da su oni imali nameru da već tada izvrše svoj plan simulacije korišćenja zvučnog topa ali da nisu stigli da se uigraju i da sakupe dovoljno ljudi da učestvuju u tom simuliranju kojem je bio za cilj da se izazove stampedo i panika, ali i žrtve među okupljenim građanima.

No, ono što pokazuje dokument, kako kaže javni tužilac VJT Miodrag Marković je da je organizatorima plan da u bilo kojem trenutku od trenutka kada su doneli doluku da izvedu simulaciju koja je mogla da ima žrtve među građanima.

Sve ovo pokazuje kako je rekao advokat Dragoljub Ljubičanović da iza svega stoji ozbiljna organizacija i da to nije moglo da padne na pamet studentima već je ideja došla spolja i da treba da se otkrije ko je naručilac jer su plenumi samo izvođači radova.