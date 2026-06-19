Zbog čestog tuširanja i nedovoljnog provetravanja, upravo se tu najlakše razvijaju buđ, kondenzacija i neprijatni mirisi. Međutim, postoji jednostavan način da prostor učinite prijatnijim i zdravijim – uz pomoć sobnih biljaka.

Osim što oplemenjuju enterijer i unose osećaj svežine, određene biljke odlično podnose vlažne uslove i mogu doprineti boljem kvalitetu vazduha.

Jedna od najpopularnijih biljaka za kupatilo svakako je sanseverija, poznata i kao svekrvin jezik. Ova izuzetno otporna biljka uspeva čak i u prostorijama sa malo prirodnog svetla, a poznata je po tome što pomaže u uklanjanju štetnih materija iz vazduha. Zbog jednostavnog održavanja često je prvi izbor za manje kupatilo ili prostor bez prozora.

Još jedna biljka koja se odlično snalazi u vlažnim uslovima jeste potos, poznat i kao zlatna puzavica. Njegovi dugi zeleni izdanci daju prostoru živost i dekorativnost, dok istovremeno doprinosi prečišćavanju vazduha. Visoka vlažnost mu posebno prija, zbog čega ga mnogi smatraju idealnim za kupatila.

Među omiljenim izborima nalazi se i spatifilum, biljka prepoznatljiva po elegantnim belim cvetovima i tamnozelenim listovima. Vlažan vazduh podseća je na prirodno stanište, pa upravo u kupatilu često izgleda najlepše. Pored dekorativnog izgleda, doprinosi i stvaranju prijatnije atmosfere.

Ljubitelji korisnih biljaka često biraju aloe veru. Osim što je poznata po gelu koji se koristi za negu kože i umirivanje iritacija, ona može biti i lep ukras doma. Ipak, za razliku od drugih biljaka sa ove liste, aloe vera voli više svetlosti i ne podnosi preterano vlažno okruženje, pa joj je potrebno pronaći odgovarajuće mesto.

Ako vaše kupatilo nema mnogo prirodnog svetla, bostonska paprat može biti idealno rešenje. Ova raskošna biljka obožava vlagu i uspeva čak i u senovitijim uslovima. Njeni bogati listovi stvaraju tropski ugođaj i čine prostor toplijim i prijatnijim.

Pravilnim izborom biljaka kupatilo može postati mnogo više od funkcionalne prostorije. One pomažu u kontroli vlage, doprinose svežijem vazduhu i stvaraju osećaj mira i opuštanja, pretvarajući svakodnevni prostor u malu kućnu oazu.