Katastrofalna eksplozija u velikoj rafineriji nafte Kapotnja, južno od Moskve, izazvala je veliku pažnju javnosti, a novi video-snimci koji su se pojavili na društvenim mrežama donose i drugačiji ugao gledanja na događaj.

Kako prenosi austrijski list „Kronen Cajtung“, na snimcima koje su objavili ruski vojni blogeri vidi se ukrajinski dron koji se približava energetskoj infrastrukturi, ali i reakcija ruske protivvazdušne odbrane.

Prema navodima lista, na jednom od snimaka može se videti kako ruska raketa, nakon što nije uspela da pogodi metu, izvodi nagli manevar i potom udara direktno u skladište nafte. Usledila je snažna eksplozija, a kupolasti krov rezervoara podignut je u vazduh.

Na drugom video-zapisu vidi se da je projektil pogodio dron, ali da su njegovi ostaci ipak pali na postrojenja rafinerije Kapotnja.

Treći snimak zabeležen je sa obližnjeg puta i prikazuje trenutke neposredno nakon udara.

Prema pisanju „Kronen Cajtunga“, ovo je drugi ozbiljan udar na istu rafineriju u samo sedam dana.

Haos u Moskvi

Napad je izazvao poremećaje u ruskoj prestonici. Saobraćaj na moskovskoj obilaznici u blizini rafinerije bio je obustavljen, dok su iz bezbednosnih razloga suspendovani letovi na moskovskim aerodromima.

Na aerodromu Šeremetjevo putnici su, prema navodima medija, evakuisani u podzemne parking garaže.

Šok za stanovnike Moskve

Za mnoge Moskovljane incident je predstavljao ozbiljno upozorenje da se posledice rata u Ukrajini sve više osećaju i u samoj Rusiji.

Provladini ruski blogeri pozvali su na kažnjavanje građana koji snimaju i objavljuju posledice napada, dok su ruski zvaničnici najavili nastavak vojnih operacija.

Ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov poručio je da je predsednik Vladimir Putin odlučan da odgovori novim masovnim napadima.

Sa druge strane, ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski poručio je da će, ukoliko Rusija nastavi sa napadima na ukrajinske gradove, „Moskva nastaviti da gori“, ocenjujući da je Ukrajina pokazala da ima sposobnost da izvodi takve udare.

Za sada nema zvanične potvrde ruskih vlasti da je deo štete na rafineriji nastao usled dejstva sopstvene protivvazdušne odbrane.

(Izvor: Kronen Cajtung)