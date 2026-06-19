Voditeljka Ana Sević pre izvesnog vremena promenila je adresu stanovanja.

Do nedavno je sa porodicom živela u beogradskom naselju Šumice, a potom su ona i njen suprug Danijel Nedeljković svoj novi porodični dom pronašli na Bežanijskoj kosi.

Njihova nova vila važi za jednu od najskupljih nekretnina u prestonici, a o bezbednosti porodice brine obezbeđenje koje je angažovano 24 sata dnevno.

Budući da je veoma aktivna na društvenim mrežama i često objavljuje fotografije iz privatnog života, javnost je imala priliku da delimično zaviri u luksuzni dom u kojem sada živi sa porodicom.

Prostrano dvorište krasi pažljivo održavana engleska trava, dok visoka ograda obrasla cvećem pruža dodatnu privatnost i štiti ukućane od radoznalih pogleda. Voditeljka je posebnu pažnju posvetila i detaljima u eksterijeru, pa je zasadila drvo limuna, dok se na velikoj terasi nalaze i raskošne palme.

Poseban utisak ostavlja činjenica da se u okviru kuće nalazi i privatni bazen, koji njena deca posebno vole i u kojem rado provode vreme.

Unutrašnjost doma uređena je sa mnogo ukusa. Dnevnim boravkom dominira elegantna siva garnitura, iznad koje se nalazi velika umetnička slika.

Ceo prostor odiše elegancijom i svedenim stilom, bez suvišnih detalja. Police nisu prenatrpane dekoracijama, dok se na komodama nalaze pažljivo odabrani ukrasi koji dodatno upotpunjuju ambijent.

Dok uživa u novoj porodičnoj oazi, Ana se istovremeno priprema za veliko finale takmičenja "Zvezde Granda", koje je zakazano za 20. jun.

Komšije otkrile detalje o domu voditeljke na Bežanijskoj kosi

Njene komšije svojevremeno su otkrile da je voditeljki privatnost bila jedan od najvažnijih prioriteta prilikom uređenja i obezbeđivanja novog doma.

- Posebno se angažovala oko uređenja dvorišta. Želja joj je bila da vila podseća na one kakve viđamo u Holivudu. Veoma joj je važno da sačuva privatnost svoje porodice i sebe, zbog čega je insistirala na visokim kapijama i visokom nivou zaštite. Zato je kuća ograđena velikim kapijama, a na ulazu se nalazi i kućica za obezbeđenje, čiji će pripadnici 24 časa dnevno brinuti o bezbednosti porodice - ispričao je komšija za Kurir.

Alo/Kurir