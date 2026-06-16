Pevačica Jovana Pajić svoju muzičku karijeru započela je u drugoj sezoni takmičenja "Zvezde Granda", gde je stigla do samog finala.

Iako danas na taj period gleda sa osmehom, nedavno je otkrila da je tokom finalne večeri proživela veliku tenziju i strahovala da bi mogla biti diskvalifikovana.

Naime, tokom završnog nastupa, u sezoni u kojoj je pobedu odnela Milica Todorović, Jovana je primetila da je publika iz njenog rodnog kraja došla da je podrži na neobičan način.

-Sećam se, izlazimo na binu, a moje društvo iz osnovne škole sa Karaburme donelo je baklje. Pomislila sam: "Sad će Popović da me izbaci". Zamislite koncert, oni su došli sa bakljama, vidim žute majice i odmah sam znala da su to oni - prisetila se ona.

Umesto da uživa u jednom od najvažnijih trenutaka svoje karijere, pevačica je tada bila u strahu da bi takva podrška mogla da je košta takmičenja.

-U tom trenutku sam pomislila: "Kakvo crno takmičenje, sada će me diskvalifikovati". Ipak, sve je prošlo bez problema i nikakvih posledica nije bilo - ispričala je za Grand.

Iako je finale proteklo bez incidenata, ovaj događaj joj je ostao urezan u sećanje kao jedan od najneobičnijih trenutaka iz perioda takmičenja koje joj je otvorilo vrata estrade i donelo veliku popularnost.