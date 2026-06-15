Premijer Izraela Benjamin Netanjahu izjavio je danas da Iran neće dobiti nuklearno oružje "bez obzira na dogovor ili bez njega" između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, ocenivši da je sprečavanje iranskog nuklearnog naoružanja njegova "životna misija", dok je istovremeno poručio da će Izrael nastaviti da deluje samostalno u zaštiti svojih bezbednosnih interesa.

Kako prenosi Tajms of Izrael, Netanjahu je tokom konferencije za novinare istakao da su zajednički američko-izraelski napadi na Iran bili uspešni, navodeći da je izraelska akcija uklonila, kako je rekao, "neposrednu nuklearnu pretnju".

"Sa dogovorom ili bez dogovora, Iran neće imati nuklearno oružje - ne danas i ne sutra. Dok sam ja premijer Izraela, to se neće dogoditi", rekao je Netanjahu.

On je ponovio tvrdnju da je Iran predstavljao "neposrednu opasnost", dodajući da je ta pretnja otklonjena u saradnji sa Sjedinjenim Američkim Državama.

"Pokrenuli smo najveću vojnu operaciju u istoriji Izraela. Gađali smo nuklearne naučnike, eliminisali lidere terorističkog režima, uništili nuklearna postrojenja, raketne fabrike i vojnu infrastrukturu. Uništili smo njihovu mornaricu i ratno vazduhoplovstvo", rekao je izraelski premijer.

On je naveo da su, prema izraelskim procenama, nanete štete iranskoj ekonomiji u vrednosti od više stotina milijardi, pa čak i do blizu jednog biliona dolara.

"Uklonili smo pretnju koja je godinama visila nad nama i spasili Državu Izrael od uništenja", naveo je Netanjahu ističući da "borba nije završena".

"Moramo da ostanemo na oprezu, snažni i odlučni i da se branimo kada je to potrebno", rekao je on, dodajući da se borba nastavlja i protiv, kako je naveo, navodnih "iranskih terorističkih ogranaka" u Gazi, Libanu, Siriji, Jemenu i na Zapadnoj obali.

Netanjahu je naveo da je Izrael uspostavio bezbednosne zone u Gazi, Libanu i Siriji, naglašavajući da će one ostati pod izraelskom kontrolom "koliko god bude potrebno", uz poruku da će Izrael nastaviti da jača svoju bezbednosnu nezavisnost i razvija nova savezništva.

Istovremeno, Netanjahu je izjavio da zna kako da "čvrsto zastupa" bezbednosne interese Izraela u odnosima sa Sjedinjenim Američkim Državama, uprkos zabrinutostima u delu javnosti zbog mogućih ograničenja izraelskog delovanja prema libanskog militantnog pokreta Hezbolahu i Iranu.

On nije, kako napominje izraelski list, želeo da precizira da li bi Izrael delovao samostalno u eventualnim napadima na Iran ili Hezbolah u Libanu, ali je naglasio da u razgovorima sa predsednikom SAD Donaldom Trampom zastupa izraelske interese.

"Često gledamo isto na stvari, ali ima i situacija kada se ne slažemo u potpunosti. Ja sam odgovoran za bezbednosne interese Izraela i stojim iza njih", rekao je Netanjahu.

Govoreći o Trampu, on je naveo da "često postoji saglasnost, ali i neslaganja", ističući da je njegov zadatak da uvek štiti interese Izraela.