Pevačica Nina Badrić organizovala je danas, 31. marta, druženje sa medijima povodom svog solističkog koncerta u Sava Centru.

Došla je raspoložena i nasmejana, te pričala o svojoj karijeri i pesmam, ali i dogodovštinama.

Međutim, na pitanje novinarke na grupnoj izjavi o sramnom potezu njenog kolege Toniju Cetinskom, Nina je rekla:

- Nisam neko ko komentariše bilo čije život, niti postupke. To morate da pitate Tonija - rekla je kratko pevačica.

"Sve što kažem, biće suvišno"

Pevač Sergej Ćetković se takođe pojavio na promociji Nine Badrić i na pitanje o Cetinskom, rekao je:

- Prosto nemam komentara na to, non stop idemo u prošlost, ne idemo dalje. Ne bavim se politikom, dok sam živ biće tako. U trenutku kad budem počeo da se bavim politikom, onda znajte da mikrofon ide u ladicu - poručio je pevač za domaće medije.

