Ministar informisanja i telekomunikacija Boris Bratina učestvovao je danas na onlajn ministarskom sastanku, u organizaciji Evropske komisije, posvećenom procesu uključivanja ekonomija Zapadnog Balkana u evropski režim „U romingu kao kod kuće“.

Tom prilikom potvrđena je snažna posvećenost Srbije da, u saradnji sa Evropskom komisijom i svim nadležnim institucijama, u najkraćem roku ispuni sve uslove neophodne za pristupanje ovom režimu, saopštilo je Ministarstvo informisanja i telekomunikacija.

Tokom sastanka istaknuto je da je uspostavljanje režima „U romingu kao kod kuće“ od izuzetnog značaja za Srbiju, jer bi građanima i privredi omogućilo jednostavnije, pristupačnije i povoljnije korišćenje mobilnih usluga tokom boravka u državama članicama Evropske unije.

– Upravo zato Srbija ovom procesu pristupa odgovorno, posvećeno i sa jasnim ciljem da se uslovi za primenu režima „U romingu kao kod kuće“ ispune u što skorije vreme. Na taj način Srbija potvrđuje svoju posvećenost evropskim integracijama i spremnost da ispuni zahteve koji proizlaze iz uključivanja u jedinstveno digitalno tržište EU – navodi se u saopštenju.

Na sastanku je konstatovano da dosadašnji napredak Srbije predstavlja čvrstu osnovu za nastavak pregovora, kao i da će saradnja sa institucijama Evropske unije biti dodatno intenzivirana kako bi se u što kraćem roku uspostavio režim „U romingu kao kod kuće“ između Srbije i EU.