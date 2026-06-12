Građani Srbije uveliko planiraju letnje odmore, a jedno pitanje ove godine posebno ih muči - koliko će koštati odlazak na more. Cene aranžmana su više nego prošle sezone, ali stručnjaci tvrde da postoji način da se uštedi i do 30 odsto, pod uslovom da se putovanje organizuje na vreme.

I ove godine najtraženije destinacije među turistima iz Srbije su Grčka, Turska, Crna Gora i Bugarska, dok sve veće interesovanje vlada za Italiju i Španiju zahvaljujući većem broju direktnih avionskih linija i povoljnijim ponudama nego ranijih godina.

Prema podacima domaćih turističkih agencija, letnji aranžmani su u proseku skuplji između 10 i 15 odsto u odnosu na prošlu godinu. Razlozi su rast troškova smeštaja, energenata i avio-prevoza, ali stručnjaci ističu da poskupljenja nisu toliko velika da bi građani odustajali od odmora.

„Najveće uštede ostvaruju putnici koji rezervišu letovanje nekoliko meseci unapred. Rani buking i promotivne akcije mogu da donesu popuste od 20 do čak 30 odsto u odnosu na redovne cene“, objašnjavaju turistički radnici.

Grčka i dalje najpovoljnija

Kada je reč o odnosu cene i kvaliteta, Grčka i dalje važi za jednu od najisplativijih opcija za srpske turiste. Apartmanski smeštaj može da se pronađe već od 200 do 300 evra po osobi, dok su hotelski aranžmani sa avionskim prevozom znatno skuplji.

Za popularna ostrva poput Rodosa, Krfa ili Krita potrebno je izdvojiti između 600 i 900 evra po osobi, dok četvoročlana porodica za odmor tokom jula ili avgusta često mora da planira budžet veći od 1.500 evra.

Ako se bira hotel sa četiri zvezdice i all inclusive uslugom, troškovi rastu na 2.500 do 3.000 evra za celu porodicu.

Last minute nije uvek najbolji izbor

Mnogi putnici čekaju poslednji trenutak u nadi da će pronaći povoljnije aranžmane. Međutim, turistički radnici upozoravaju da takva strategija ima svoje mane.

Kod last minute ponuda cena ponekad može biti niža, ali je izbor smeštaja znatno manji. Najtraženiji apartmani i hoteli uglavnom se rasprodaju mesecima ranije, pa putnici često moraju da prihvate ono što je ostalo slobodno.

„Kod ranog bukinga birate lokaciju, sprat, pogled i termin koji vam odgovara. Kod last minute ponuda često više nema mnogo izbora“, navode iz agencija.

Kako da uštedite na letovanju?

Stručnjaci savetuju nekoliko jednostavnih trikova:

rezervišite putovanje najmanje četiri do šest meseci unapred;

pratite sajamske i promotivne popuste;

izbegavajte špic sezone u drugoj polovini jula i avgustu;

razmotrite direktne letove za manje popularne destinacije;

birajte polupansion umesto all inclusive usluge ukoliko planirate obilaske.

Upravo zbog toga mnogi putnici koji su letovanje rezervisali još tokom jeseni sada putuju znatno jeftinije od onih koji tek počinju da traže aranžmane.

Turistički radnici očekuju da će interesovanje za putovanja ostati veliko tokom cele sezone, a građanima poručuju da najbolju cenu gotovo nikada ne donosi čekanje poslednjeg trenutka, već dobra organizacija i pravovremena rezervacija.